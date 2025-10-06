Secciones
¿Qué tienen en común la IA y una pequeña isla del Caribe? La coincidencia que hizo popular y millonario a este recóndito lugar

Hace 45 años y sin saberlo, Anguila firmaría su pacto de suerte.

Hace 1 Hs

Sin saberlo hace 45 años, Anguila, una remota isla del Caribe tomó una decisión que se convertiría en el premio gordo mucho tiempo después. Ahora, el territorio cuenta miles de personas que la descubrieron, pero no por mayores políticas de difusión o una mejor publicidad estatal, sino por una cuestión de mera fortuna y una coincidencia con el auge de la inteligencia artificial.

En la década de 1980, cuando apenas se creaba el  concepto “internet”, se le asignaba a cada uno de los países sus propias direcciones web únicas para navegar en ese flamante mundo digital. Así fue que al ingresar a alguna página oficial del Gobierno, al último agregamos el “.ar” para Argentina, “.us” o “.uk”. Y por esta ocasión, Anguila tuvo un golpe de suerte inadvertido para el momento al adoptar el suyo.

Un dominio de suerte

Con el paso del tiempo, casi todos los países y territorios tenían un dominio basado en su nombre en inglés o en su propio idioma. Anguila también se sumó al repertorio web y la pequeña isla escogió “.ai”. Lo que no sabían los informáticos de ese momento es que el auge de la inteligencia artificial le beneficiaría de manera inconcebible.

El boom de la inteligencia artificial (que se abrevia “AI” en inglés) es lo que llevó al dominio de Anguila, y por ende al país a hacerse reconocido de forma repentina. En la actualidad, cada vez más empresas e individuos pagan a Anguila, un territorio británico de ultramar, para registrar nuevos sitios web con la etiqueta .ai. Ese fue el caso del  jefe de tecnología estadounidense Dharmesh Shah, quien a principios de este año gastó unos 700.000 dólares (519.000 libras esterlinas) en la dirección you.ai.

En declaraciones a la BBC, Shah dijo que lo compró porque tenía "una idea para un producto de inteligencia artificial que permitiría a las personas crear versiones digitales de sí mismas que podrían realizar tareas específicas en su nombre". El número de sitios web .ai aumentó más de diez veces en los últimos cinco años y se duplicó solo en los últimos 12 meses, según un sitio web que rastrea los registros de nombres de dominio.

Anguila, una isla cada vez más popular

Este impulso es lo que Anguila debe aprovechar pero el desafío está en cómo hacerlo para convertir esta lucrativa ración de suerte y convertirla en una fuente de ingresos sostenible y a largo plazo. Al igual que otras pequeñas islas del Caribe, la economía de Anguila se basa en el turismo. Recientemente, atrajo a visitantes del mercado de viajes de lujo, especialmente de Estados Unidos. El departamento de estadísticas de Anguila dice que hubo un número récord de visitantes a la isla el año pasado, con 111.639 personas ingresando a sus costas.

Sin embargo, el sector turístico de Anguila es vulnerable a los daños causados por los huracanes cada otoño. Situada al noreste del arco insular caribeño, Anguila se encuentra perfectamente dentro del cinturón de huracanes del Atlántico Norte.

Por lo tanto, obtener mayores ingresos mediante la venta de direcciones web desempeña un papel importante en la diversificación de la economía de la isla y la hace más resiliente ante los daños financieros que puedan ocasionar las tormentas. Esto es algo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló en un informe reciente sobre Anguila.

