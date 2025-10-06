¿Qué tienen en común la IA y una pequeña isla del Caribe? La coincidencia que hizo popular y millonario a este recóndito lugar

Anguila, una isla cada vez más popular

Este impulso es lo que Anguila debe aprovechar pero el desafío está en cómo hacerlo para convertir esta lucrativa ración de suerte y convertirla en una fuente de ingresos sostenible y a largo plazo. Al igual que otras pequeñas islas del Caribe, la economía de Anguila se basa en el turismo. Recientemente, atrajo a visitantes del mercado de viajes de lujo, especialmente de Estados Unidos. El departamento de estadísticas de Anguila dice que hubo un número récord de visitantes a la isla el año pasado, con 111.639 personas ingresando a sus costas.