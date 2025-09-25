¿Qué días que se puede viajar desde Tucumán hasta Panamá?

Es un gran paso para la conectividad entre el Norte de Argentina

Representantes del sector público celebraron la apertura, destacando su importancia para dinamizar la economía y generar empleo. El presidente del Ente Tucumán Turismo afirmó que este vuelo es un paso gigante para mostrar las ofertas de la provincia al mundo en turismo, cultura, industria y producción. Se espera que esta nueva ruta capte un mercado de potenciales pasajeros de casi 4 millones de personas, incluyendo a viajeros de provincias vecinas como Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja.