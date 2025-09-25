Secciones
¿Qué días que se puede viajar desde Tucumán hasta Panamá?

Esta conexión aérea comunica la aerostación local con el Hub de las Américas en Centroamérica.

Hace 1 Hs

El Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo de Tucumán restableció una ruta internacional clave después de seis años. Esta conexión aérea comunica la aeroestación local con el Hub de las Américas en Centroamérica. El enlace posibilita la conectividad con más de 80 destinos en Estados Unidos y Europa.

La aerolínea Copa Airlines comenzó a operar esta nueva ruta con tres frecuencias semanales desde septiembre. El regreso de los vuelos internacionales constituye un objetivo prioritario tras las interrupciones causadas por la pandemia. La provincia ahora ofrece un acceso directo que fortalece el turismo, el comercio y la industria local.

Cuáles son los días en que se puede volar de Tucumán a Panamá

Copa Airlines opera tres vuelos semanales que parten desde el Aeropuerto Teniente Benjamín Matienzo hacia Tocumen, Panamá. Los vuelos despegan en los siguientes días y horarios:

-Martes: 1:50

-Jueves: 1:50

-Domingos: 1:50

Los despegues desde Tucumán ocurren a la 1:50 y el arribo a Tocumen (hora local) se produce a las 5:35.

Es un gran paso para la conectividad entre el Norte de Argentina

Representantes del sector público celebraron la apertura, destacando su importancia para dinamizar la economía y generar empleo. El presidente del Ente Tucumán Turismo afirmó que este vuelo es un paso gigante para mostrar las ofertas de la provincia al mundo en turismo, cultura, industria y producción. Se espera que esta nueva ruta capte un mercado de potenciales pasajeros de casi 4 millones de personas, incluyendo a viajeros de provincias vecinas como Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja.

Ejecutivos de la aerolínea panameña confirmaron la confianza depositada en el potencial de esta provincia. El nuevo servicio abre oportunidades para los negocios y el turismo mediante la conexión con 88 destinos en 33 países de Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe. Autoridades consideran el logro un paso clave en la recuperación de conexiones internacionales perdidas durante el periodo pandémico.

