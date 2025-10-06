Ricardo Bussi, sobre derogar la ley de alcohol cero al volante: "Yo mismo tomo una copa de vino o una de cerveza y conduzco"

En declaraciones a LA GACETA, Bussi sostuvo: "La tolerancia cero no permite ni siquiera que tomes un vaso de vino o una copa de cerveza para poder conducir. Eso es absurdo. Son leyes llamadas a incumplirse. Es como que pusieras en la autopista familiar una máxima de 40 kilómetros por hora. ¿Quién lo va a cumplir? Yo mismo me confieso: yo tomo una copa de vino, una copa de cerveza y conduzco".