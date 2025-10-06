Secciones
Ricardo Bussi, sobre derogar la ley de alcohol cero al volante: "Yo mismo tomo una copa de vino o una de cerveza y conduzco"

El legislador sostuvo que la norma es absurda e incumplible. Defendió el consumo moderado en la vida social tucumana.

El legislador Ricardo Bussi volvió a cuestionar la vigencia de la ley de alcohol cero al volante en Tucumán y adelantó su intención de impulsar su derogación, al considerar que la norma es "absurda" e "hipócrita".

En declaraciones a LA GACETA, Bussi sostuvo: "La tolerancia cero no permite ni siquiera que tomes un vaso de vino o una copa de cerveza para poder conducir. Eso es absurdo. Son leyes llamadas a incumplirse. Es como que pusieras en la autopista familiar una máxima de 40 kilómetros por hora. ¿Quién lo va a cumplir? Yo mismo me confieso: yo tomo una copa de vino, una copa de cerveza y conduzco".

El legislador agregó que esta situación no es aislada. "Cualquier persona adulta ha hecho esto alguna vez. No se trata de estar esquivando a la autoridad, sino de que la autoridad nos permita hacer lo que culturalmente hacemos nosotros".

Bussi vinculó esta postura con la vida social y nocturna de la provincia. "Tucumán está ligado a la nocturnidad y la nocturnidad viene con una copa de vino mínimamente. No hagamos más leyes absurdas e hipócritas porque son políticamente correctas. Hay que hacer normas que se adecuen a la comunidad, porque en definitiva el Estado es comunidad".

Finalmente, insistió en la necesidad de legislar de manera práctica. "No podemos ir en contra de los intereses y prácticas comunitarias. Tenemos que hacer leyes que permitan su cumplimiento, no que se alejen de él. Tucumán tiene mucho desapego a la ley, entonces hagamos leyes que se puedan cumplir".

