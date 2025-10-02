Ricardo Bussi busca derogar la ley de alcohol cero al volante: “Una copa de vino no le quita el control a ninguna persona”

En esa línea, defendió la posibilidad de habilitar un consumo moderado. “Una copa de vino o un vaso de cerveza no le quitan el control a nadie al volante. Los tucumanos somos adultos, nos gusta tomar una copa en una cena o en un cumpleaños, y eso no nos convierte en borrachos ni en un peligro. Además, es una cuestión cultural: la nocturnidad en Tucumán va de la mano con compartir una bebida”.