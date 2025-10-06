Solana Sierra volvió al circuito y sorprendió con un debut demoledor en el WTA 125 de Mallorca

En los octavos de final, la argentina enfrentará a una jugadora local: espera por la ganadora del cruce entre Guiomar Maristany e Irene Burillo Escorihuela. Por el otro lado del cuadro se encuentra la argentina Lourdes Carlé, octava preclasificada y número 129 del ranking, quien ya está en segunda ronda y se medirá con la italiana Nuria Brancaccio en busca de los cuartos de final.