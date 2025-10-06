Solana Sierra volvió al circuito y sorprendió con un debut demoledor en el WTA 125 de Mallorca

Después de casi un mes sin competir, la marplatense Solana Sierra volvió al circuito con un triunfo en el WTA 125 de Mallorca. La tenista argentina, actualmente número 78 del ranking mundial, se presentó como máxima favorita del cuadro principal y debutó con un contundente 6-4 y 6-1 ante la italiana Dalila Spiteri, proveniente de la qualy. El partido se resolvió en una hora y 43 minutos de juego.
La joven de 21 años venía de entrenarse en la Academia Rafa Nadal y no jugaba desde el 12 de septiembre, cuando quedó eliminada en los cuartos de final del torneo 250 de San Pablo, disputado sobre superficie dura, frente a la británica Francesca Jones. Ahora, en la arcilla del Mallorca Country Club, Sierra se perfila como candidata para avanzar en un certamen que comenzó con alta intensidad y buena asistencia de público.
En los octavos de final, la argentina enfrentará a una jugadora local: espera por la ganadora del cruce entre Guiomar Maristany e Irene Burillo Escorihuela. Por el otro lado del cuadro se encuentra la argentina Lourdes Carlé, octava preclasificada y número 129 del ranking, quien ya está en segunda ronda y se medirá con la italiana Nuria Brancaccio en busca de los cuartos de final.
El torneo español reparte puntos valiosos en esta etapa de la temporada y significó también el retorno al polvo de ladrillo para Carlé tras su gira asiática con récord de 4-4.