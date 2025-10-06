Espert, Milei y el costo oculto de una renuncia que marca la estrategia hacia el 26 de octubre

Para Adorno, el 2024 estuvo marcado por un gobierno pragmático que logró sostener alianzas políticas. “Eso se rompió en 2025, cuando el gobierno se comió el personaje del 56% de los votos. Creyeron en ese número y olvidaron cómo se componía esa mayoría. La decisión de correr a Espert también busca evitar que el votante blando -ese 26%- se vuelva apático y se ausente de las urnas. No veo un traspaso de votos de Milei al peronismo, pero sí un riesgo de desmovilización”, explicó.