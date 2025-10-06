Espert, Milei y el costo oculto de una renuncia que marca la estrategia hacia el 26 de octubre

La decisión del gobierno de Javier Milei de sacar a José Luis Espert de la carrera por la diputación nacional encendió el debate sobre el verdadero alcance político y electoral de la medida. Para el politólogo Patricio Adorno, la clave está en distinguir entre “costo político” y “costo electoral”, dos dimensiones que no necesariamente van de la mano.
“Me parece que has dado en el clavo con una distinción interesante: hablaste de costo político y no de costo electoral. Y ese es el punto. Espert representa una mancha venenosa hacia el interior del gobierno libertario. Es un problema para los sectores dialoguistas y para los aliados naturales del oficialismo, pero no necesariamente afectó al núcleo duro de votantes”, explicó a LA GACETA.
Según Adorno, los escándalos recientes, como el caso Libra, las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad y otros episodios en Educación y Salud, no erosionaron directamente la base electoral de La Libertad Avanza. “Eso es mérito del oficialismo, que instaló la campaña en términos dicotómicos: balotaje entre kirchnerismo o peronismo y Milei. Por eso a las terceras fuerzas les cuesta tanto instalarse y encontrar un marco de referencia nacional”, sostuvo.
Durante más de una semana, el gobierno resistió la presión política y mediática. “El presidente se negó hasta el último momento a dar un gesto de debilidad, no frente a su electorado, sino frente a la clase política. La respuesta fue hacia adentro de la política, hacia sus aliados”, analizó Adorno. En ese sentido, recordó el pronunciamiento de Patricia Bullrich, una de las principales voces, que reclamó explicaciones y un paso al costado de Espert. “Fue un reflejo político antes que electoral”, agregó.
De acuerdo con los sondeos que mencionó el politólogo, las denuncias no tuvieron impacto inmediato en las elecciones de Corrientes, aunque sí generaron un “goteo constante” que desgasta la confianza en la gestión de Milei. A pocos días de las elecciones, la gran incógnita es si este episodio marcará un cambio en la estrategia del gobierno. “Argentina parece que cambia todo el tiempo, pero cuando uno toma distancia ve que nada cambia. Milei sigue siendo un presidente débil institucionalmente, con poca representación parlamentaria y territorial”, advirtió.
Para Adorno, el 2024 estuvo marcado por un gobierno pragmático que logró sostener alianzas políticas. “Eso se rompió en 2025, cuando el gobierno se comió el personaje del 56% de los votos. Creyeron en ese número y olvidaron cómo se componía esa mayoría. La decisión de correr a Espert también busca evitar que el votante blando -ese 26%- se vuelva apático y se ausente de las urnas. No veo un traspaso de votos de Milei al peronismo, pero sí un riesgo de desmovilización”, explicó.
En el plano provincial, Adorno señaló que estas tensiones nacionales también repercuten en Tucumán. “Las terceras fuerzas tienen enormes dificultades para romper la polarización y encontrar un tema. Depende exclusivamente de Unidos por Tucumán si logran capitalizar esta coyuntura. Hoy la tienen difícil”, afirmó.
Finalmente, el politólogo advirtió que, más allá del resultado electoral, el gobierno deberá definir si retoma un perfil más pragmático, como en 2024, o insiste con la lógica confrontativa que predominó en 2025. “Cualquiera de los dos caminos tiene costos. Pero lo que pase después del 26 de octubre va a marcar cómo se posicionan los actores políticos de cara a 2027”, concluyó.