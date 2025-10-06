Osqui Guzmán reveló nuevos detalles sobre las condiciones de la policía que lo atacó en la calle

Finalmente, la oficial reconoció al artista, le pidió hablar en privado y ofreció mil disculpas, explicando que desconocía su identidad. La mujer policía le comentó que su dispositivo para leer códigos QR no servía y que se le había terminado el crédito para mandar los datos manualmente. El actor, comprendiendo las condiciones precarias laborales de la empleada, decidió no presentar una denuncia penal individual para evitar destruirla. No obstante, sí formalizó una denuncia ante asuntos internos, buscando que el incidente quedara en su legajo y la situación no se repitiera con otros ciudadanos.