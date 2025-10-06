Morena Echarri sorprendió en redes con su debut en la moda: las fotos de la hija de Echarri y Dupláa

Morena Echarri, hija de los reconocidos actores Pablo Echarri y Nancy Dupláa, dio un gran paso en el mundo de la moda al protagonizar su primera producción de fotos profesional. La joven de 22 años posó para la nueva colección Euphoria de la diseñadora Cynthia Martos, mostrando su versatilidad frente a la cámara y consolidando su lugar como una figura emergente del fashion local.
El debut de Morena incluyó cuatro estilismos destacados: un conjunto sastrero negro con saco, chaleco y pantalón, combinado con joyería dorada; un mono negro de manga corta con pedrería y aberturas que dejaban a la vista sus tatuajes; un vestido nude sin mangas cubierto de piedras y brillos; y un elegante vestido de gala negro. La producción alterna prendas de noche con piezas de sastrería, mostrando un estilo variado y moderno que refuerza su identidad como modelo.
La joven no solo busca consolidarse en el modelaje, sino que también empieza a dejar su huella como influencer en el ámbito de la moda, captando la atención de marcas y del público por igual. Su presencia en campañas y editoriales refleja el interés creciente que despierta en el mundo fashionista local.
Además de su carrera en la moda, Morena Echarri generó revuelo en redes sociales tras un contundente mensaje contra Julián Serrano, donde lo acusó con dureza en un posteo que se viralizó rápidamente. La joven compartió también un fragmento del discurso de Cristina Kirchner tras su condena en la causa Vialidad, mostrando su interés por el contexto político y social del país.