Morena Echarri sorprendió en redes con su debut en la moda: las fotos de la hija de Echarri y Dupláa

El debut de Morena incluyó cuatro estilismos destacados: un conjunto sastrero negro con saco, chaleco y pantalón, combinado con joyería dorada; un mono negro de manga corta con pedrería y aberturas que dejaban a la vista sus tatuajes; un vestido nude sin mangas cubierto de piedras y brillos; y un elegante vestido de gala negro. La producción alterna prendas de noche con piezas de sastrería, mostrando un estilo variado y moderno que refuerza su identidad como modelo.