Escuchá las cinco claves de la semana: repercusiones por la renuncia de Espert, viaje a Estados Unidos y cómo estará el tiempo

Comienza una semana con decisiones políticas clave, cambios en el clima, reajustes económicos y la agenda deportiva de los grandes equipos tucumanos.
1. Respaldo político de Milei a Espert tras su renuncia
El presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente a José Luis Espert luego de que este renunciara a su candidatura en la provincia de Buenos Aires. Milei calificó la decisión como un “gesto noble” y enfatizó: “No dudo de su honorabilidad”. El mandatario sostuvo que la renuncia se vinculó a la dificultad de Espert para instalar temas de agenda por fuera del empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.
2. Anuncio clave sobre el salvataje financiero de Estados Unidos
Este martes, Estados Unidos y Argentina anunciarían cómo se va a instrumentar el salvataje financiero que Donald Trump le prometió a la gestión de Javier Milei hace dos semanas. Algunas formas para inyectar dólares en la economía argentina serían: intercambiar divisas para reforzar reservas, comprar bonos o participar en la compra y venta de deuda pública para generar estabilidad.
3. Baja de temperatura de 10 °C y cielo nublado en Tucumán
Si te cansó el calor, preparate para el fresco. Después de un fin de semana caluroso, un frente nuboso hará descender la temperatura en Tucumán. Se anticipa un cielo mayormente cubierto y una máxima que llegaría apenas a los 23 °C, al menos 10 °C menos que ayer. Para el martes, se esperan condiciones más estables con una mínima de 8 °C y una máxima de 26 °C.
4. Nuevo aumento del 5% en el precio del pan en Tucumán
El Centro de Industriales Panaderos de Tucumán anunció un nuevo ajuste en los precios del pan y sus derivados. Este aumento, consecuencia directa de la inflación, la suba del dólar y el incremento de costos, lleva el precio sugerido del kilo de pan a ubicarse entre $3.150 y $3.200 a partir de hoy.
5. Agenda deportiva: San Martín arranca el reducido y Atlético busca quebrar una racha
Los equipos tucumanos tienen compromisos importantes:
- San Martín empezará a jugar el Reducido por el segundo ascenso a Primera. Mañana o el martes sabrá cuándo enfrenta como visitante a Deportivo Morón, y si no gana, quedará eliminado.
- Atlético (7°) visitará el domingo a las 16:45 a Instituto (10°) por el Torneo Clausura. El objetivo es mantener la ilusión de clasificar a los playoffs y, además, romper una racha adversa de no ganar de visitante desde enero.
El texto y el audio de esta nota fueron elaborados con Inteligencia Artificial para vos en base a las notas publicadas por LA GACETA