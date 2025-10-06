Escuchá las cinco claves de la semana: repercusiones por la renuncia de Espert, viaje a Estados Unidos y cómo estará el tiempo

1. Respaldo político de Milei a Espert tras su renuncia

El presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente a José Luis Espert luego de que este renunciara a su candidatura en la provincia de Buenos Aires. Milei calificó la decisión como un “gesto noble” y enfatizó: “No dudo de su honorabilidad”. El mandatario sostuvo que la renuncia se vinculó a la dificultad de Espert para instalar temas de agenda por fuera del empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.