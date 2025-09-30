La FIFA lanzó la Tarjeta Verde: polémica, reglas y el plan detrás del nuevo “boom” del Mundial Sub-20

Su estreno oficial fue en el triunfo de Ucrania 2-1 frente a Corea del Sur y volvió a usarse en la victoria de Argentina 3-1 ante Cuba. En ese partido, Diego Placente pidió la revisión en dos ocasiones, pero en ambas la decisión del árbitro fue desfavorable para la Albiceleste. La FIFA busca con este sistema una alternativa más ágil y menos costosa que el VAR.