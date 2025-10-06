“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

La madrugada del jueves, Mauricio y Sofía Fanlo vivieron minutos de terror. Los dueños de un comercio mayorista y minorista de ropa deportiva fueron víctimas de un robo comando planificado frente a su vivienda, ubicada en Pasaje Gardel al 700, en el barrio Villa 9 de Julio.
“Nos dejaron sin nada. No es la plata: se llevaron nuestros sueños, nuestro sacrificio de años”, dijo Mauricio a LA GACETA. Según relató, salía en camioneta rumbo a Buenos Aires para realizar compras para el local cuando fueron interceptados por delincuentes vestidos como policías.
“Había una moto en la esquina. Mi mujer me dice: ‘Subí porque nos van a asaltar’. En segundos, apareció un auto, bajaron siete personas gritando ‘policía’ y comenzaron a forcejear”, contó.
Los asaltantes redujeron a la mujer, la empujaron y le arrebataron un bolso. Otro de los delincuentes se metió entre los asientos del vehículo y se llevó otro bolso con $15 millones en efectivo, dinero destinado a la reposición de mercadería.
“Yo pensé que era un procedimiento policial. Estaban vestidos como policías y gritaban como si fuera un operativo. Cuando vi que se llevaban el bolso, me tiré dentro del auto para recuperarlo. Me pegaron con la culata de un arma y el auto arrancó conmigo colgando. Por suerte logré zafar”, relató Mauricio.
Una emboscada planificada
Los dueños están convencidos de que el hecho fue entregado. “Sabían exactamente la hora a la que salíamos. Nos pincharon la rueda de la camioneta para que no pudiéramos movernos. Esto no fue al voleo”, aseguraron.
Vecinos aportaron imágenes de cámaras de seguridad que muestran a dos motos merodeando la zona minutos antes del ataque. “A la 1:15 de la mañana ya estaban posicionados en la esquina”, detallaron.
Además, denunciaron la inacción policial: “A media cuadra hay una garita con un policía. Todos los vecinos escucharon los gritos, pero él dice que no oyó nada. Las garitas así no sirven de nada si no hay presencia real en la calle”, apuntaron.
“Nos robaron los sueños”
Sofía y Mauricio contaron que llevan siete años trabajando en su emprendimiento. “Empezamos con $250.000 de inversión en ropa y suplementos. Construimos todo de a poco. Este dinero era el capital para comprar nueva mercadería. Si no teníamos ahorros, hoy estábamos cerrando”, lamentaron.
Pese al golpe, los comerciantes recibieron un fuerte respaldo de sus clientes y seguidores en redes sociales. “El viernes y sábado hicimos una feria para intentar recuperarnos. La gente fue a comprar aunque sea un par de medias para ayudarnos. Eso nos emocionó muchísimo”, contó Sofía.
Investigación en marcha
La denuncia fue radicada en la Comisaría Décima, y la causa quedó en manos de la Brigada de Robos y Hurtos. Sin embargo, hasta el momento no hubo avances significativos. “Nosotros conseguimos más pruebas que la Policía. Salimos a buscar las cámaras del barrio y les entregamos toda la información”, explicó Mauricio.
“Lo peor no es la plata, es la impotencia. En segundos se llevaron el esfuerzo de años. Ojalá esto no quede impune”, expresó.
Finalmente, enviaron un mensaje de alerta a otros comerciantes: “Que tengan cuidado. Que no repitan rutinas, que cambien recorridos y no confíen en nadie. Esto fue planificado y alguien pasó información”.