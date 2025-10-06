“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

Investigación en marcha

La denuncia fue radicada en la Comisaría Décima, y la causa quedó en manos de la Brigada de Robos y Hurtos. Sin embargo, hasta el momento no hubo avances significativos. “Nosotros conseguimos más pruebas que la Policía. Salimos a buscar las cámaras del barrio y les entregamos toda la información”, explicó Mauricio.