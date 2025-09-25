Últimos días para hacer el trámite: ¿cómo acceder a la jubilación anticipada?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que el plazo para acceder al plan de jubilación anticipada vence el próximo 30 de septiembre de 2025. Los trabajadores que deseen iniciar el trámite deben hacerlo antes de esa fecha, ya que luego deberán esperar hasta alcanzar la edad jubilatoria legal para cobrar su beneficio.