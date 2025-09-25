Últimos días para hacer el trámite: ¿cómo acceder a la jubilación anticipada?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que el plazo para acceder al plan de jubilación anticipada vence el próximo 30 de septiembre de 2025. Los trabajadores que deseen iniciar el trámite deben hacerlo antes de esa fecha, ya que luego deberán esperar hasta alcanzar la edad jubilatoria legal para cobrar su beneficio.
¿Quiénes pueden acceder a la jubilación anticipada?
El programa no es universal y está destinado a un grupo específico de trabajadores:
Hombres de entre 60 y 64 años.
Mujeres de entre 55 y 59 años.
En ambos casos, es indispensable contar con 30 años de aportes y estar desempleado al 30 de junio de 2023. Anses aclaró que se pueden reconocer ciertos períodos como meses de licencia por maternidad, prestación por desempleo o pagos de moratorias realizados hasta esa fecha para completar los aportes requeridos.
¿Cuánto se cobra con la jubilación anticipada?
Los beneficiarios recibirán el 80% del haber previsional que les correspondería al momento de jubilarse por edad. Una vez alcanzada la edad legal, el pago se ajustará automáticamente al 100% del haber que les corresponda según el cálculo previsional.
Cómo tramitar la jubilación anticipada
ANSES detalló los pasos que deben seguir los interesados:
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Verificar los aportes registrados en Trabajo > Consultar Historia Laboral.
Completar el formulario PS.6.18, disponible en la web oficial.
Solicitar un turno presencial en una oficina de ANSES.
Presentarse con DNI vigente y toda la documentación de respaldo.
Por qué el 30 de septiembre será clave
El 30 de septiembre de 2025 será la fecha límite para iniciar el trámite. Quienes no cumplan con este plazo deberán esperar hasta cumplir la edad jubilatoria legal para acceder a su beneficio.
Fuentes del organismo explicaron que el programa fue diseñado como una salida para trabajadores mayores que quedaron desocupados antes de llegar a la edad de retiro.
“La jubilación anticipada es una herramienta que permite sostener los ingresos de personas que ya cuentan con los aportes suficientes, pero que no pueden volver a insertarse en el mercado laboral”, indicaron desde ANSES.