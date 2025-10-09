Secciones
Aprendé a comunicar, liderar y negociar con el nuevo curso de Ciencias Económicas de la UNT

La FACE dictará desde el 13 de octubre el programa presencial “Herramientas de Liderazgo”. Se desarrollará los lunes y miércoles, de 18 a 20.

LIDERAZGO. El curso de Ciencias Económicas de la UNT comienza el 13 de octubre de 2025. / Foto de <a href=https://unsplash.com/es/@markusspiske?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash>Markus Spiske</a> en <a href=https://unsplash.com/es/fotos/piezas-de-juego-marrones-sobre-superficie-blanca-QozzJpFZ2lg?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash>Unsplash</a> LIDERAZGO. El curso de Ciencias Económicas de la UNT comienza el 13 de octubre de 2025. / Foto de Markus Spiske en Unsplash
Hace 22 Min

En un mundo laboral cada vez más competitivo, la capacidad de liderar, comunicar y adaptarse se convirtió en una ventaja esencial. Con el propósito de fortalecer estas competencias, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán dictará el curso “Herramientas de Liderazgo”, una capacitación presencial destinada a estudiantes, profesionales y emprendedores.

La propuesta organizada por el Centro de Capacitación Continua comenzará este 13 de octubre y se extenderá hasta el 29 de octubre, con seis encuentros presenciales a cargo del especialista Marcelo Medina Galván, y los licenciados Matías Testa y Sirio Arabia. Las clases se dictarán los lunes y miércoles, de 18 a 20, en el edificio de la facultad.

Habilidades que marcan la diferencia

“El curso nace de una necesidad muy actual: las habilidades blandas son cada vez más requeridas en el mercado laboral”, explicó el coordinador del Centro de Capacitación Continua, Marcelo García, en diálogo con LA GACETA.

Según señaló, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial transformaron el perfil profesional que buscan las empresas. “Hoy las personas ya no sólo dependen de su conocimiento técnico, sino de la capacidad para comunicar, liderar, negociar y trabajar en equipo en un contexto de constante incertidumbre”, indicó García.

El programa apunta a que los participantes fortalezcan sus competencias interpersonales mediante actividades prácticas de comunicación, oratoria, liderazgo, negociación y metodologías ágiles.

Dónde inscribirse

El curso tiene un arancel general de $ 90.000, con descuentos especiales para estudiantes de grado de la FACE.

Las inscripciones pueden realizarse mediante la cuenta de Instagram del Centro de Capacitación Continua (@centrodecapacitacioncontinuaok) o desde la página oficial de la Facultad de Ciencias Económicas (www.face.unt.edu.ar), en el apartado del Centro de Capacitación. En la web están disponibles el formulario y el programa completo.

Liderar más allá de lo técnico

El curso está dirigido a estudiantes universitarios, profesionales, emprendedores y miembros de Pymes, así como a cualquier persona que desee mejorar su desempeño grupal. “No nos limitamos al ámbito académico: apuntamos a quienes quieran avanzar en su formación personal y profesional, algo que no se logra sólo leyendo un libro, sino practicando en la vida cotidiana”, expresó García.

Según este funcionario, el liderazgo y el trabajo en equipo son habilidades que trascienden cualquier carrera. “Fortalecen la inteligencia emocional, la autoestima y la capacidad de influir positivamente en los demás”, destacó.

Tres especialistas, una mirada integral

Cada docente aportará su experiencia profesional. Medina Galván se centrará en metodologías ágiles, toma de decisiones y control de gestión; Testa abordará el liderazgo y la comunicación efectiva, y Arabia desarrollará técnicas de negociación, oratoria e influencia.

“El liderazgo efectivo hoy implica comunicar, motivar y adaptarse a entornos dinámicos. Queremos que los participantes se lleven un conjunto de herramientas prácticas que puedan aplicar en sus equipos y proyectos”, resumió García.

