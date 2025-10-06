Secciones
Seguridad

Quién es el preso más peligroso del mundo: lleva 42 años aislado en una caja de vidrio subterránea

Robert Maudsley, conocido como el “Hannibal Lecter británico”, lleva 42 años en aislamiento total en la prisión de Wakefield. Sus crímenes y peligrosidad lo convirtieron en el reo más temido del Reino Unido, viviendo encerrado en una jaula subterránea diseñada especialmente para contenerlo.

Hace 2 Hs

En la ficción, Hannibal Lecter es el epítome del asesino frío y calculador. En la realidad, ese personaje tiene nombre y apellido: Robert Maudsley, un inglés que lleva más de 42 años confinado en aislamiento total en la prisión de Wakefield, considerado el reo más peligroso del Reino Unido.

La celda que parece un ataúd

Para contener su violencia, las autoridades construyeron una celda de seguridad máxima que más parece un cristal blindado bajo tierra que una prisión convencional. Apenas 5,5 metros de largo por 4,5 de ancho, con paredes de acrílico antibalas, una puerta de acero y muebles mínimos: una mesa y una silla de cartón, una cama de hormigón y un inodoro fijado al suelo.

Maudsley pasa 23 horas al día bajo vigilancia armada. Su única salida es un breve paseo en un patio cerrado, escoltado por seis guardias. Ni siquiera comparte espacio con otros presos: la interacción humana se limita al mínimo indispensable. La comida se le entrega a través de una pequeña rendija, reforzando su aislamiento casi total.

Infancia marcada por el abuso

Nacido en 1953 en Toxteth, Liverpool, Maudsley tuvo una infancia traumática. Criado en parte en un orfanato católico, luego volvió a un hogar donde la violencia, la negligencia y el abuso eran cotidianos. Su madre consumía drogas, su padre era alcohólico y lo maltrataba físicamente. En su adolescencia, el joven cayó en la drogadicción y la prostitución, mientras escuchaba voces que lo impulsaban hacia la violencia.

Crímenes que estremecieron al mundo

A los 21 años cometió su primer asesinato: mató a un pedófilo que lo había manipulado sexualmente. Tras ser internado en Broadmoor, hospital psiquiátrico de alta seguridad, su conducta se volvió aún más peligrosa. En Wakefield, asesinó a varios compañeros de prisión, algunos con extrema brutalidad, lo que le valió el apodo de “Hannibal the Cannibal”.

Desde 1983 permanece en aislamiento, convirtiéndose en el reo más prolongadamente confinado del Reino Unido. Durante décadas ha intentado obtener privilegios —permiso para interactuar, juegos, incluso un loro—, pero la mayoría de sus solicitudes fueron rechazadas. Lo poco que consiguió fueron una PlayStation 2 y un videojuego de guerra en 2017.

Vida detrás del cristal

Aunque encerrado, Maudsley muestra pasiones inesperadas: escucha música clásica, lee literatura y escribe poesía, rasgos que lo acercan al Hannibal ficticio. Sin embargo, su vida es un reflejo de soledad extrema. En sus pocas declaraciones públicas aseguró: “Es como volver a mi infancia, a la habitación donde estuve encerrado durante meses. No hay esperanza, no hay nadie que se interese por mí”.

Robert Maudsley continúa siendo un símbolo del horror y la violencia humana, un hombre cuya inteligencia y ferocidad lo han condenado a vivir aislado, enterrado en vida, mientras el mundo sigue fascinado y aterrorizado por su historia.

