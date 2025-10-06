Francisco Cerúndolo quedó eliminado en Shanghái y ya no hay argentinos en el Masters 1000

La última ilusión argentina en el Masters 1000 chino llegó a su fin porque Francisco Cerúndolo perdió por 7-6 (1) y 6-3 ante el belga Zizou Bergs en la tercera ronda y cerró su gira asiática con sabor amargo. El número 21 del ranking mundial, que había debutado con victoria sobre Adrian Mannarino, no pudo sostener su nivel y quedó eliminado en 2 horas y 24 minutos de juego.
En un cuadro que se presentaba abierto, con varios preclasificados ya afuera, el porteño de 27 años se ilusionaba con avanzar a instancias decisivas. Sin embargo, en un primer set muy disputado, dejó escapar una oportunidad clave: tuvo set point con el marcador 5-4, pero Bergs lo neutralizó y luego arrasó en el tie-break por 7-1.
En el segundo parcial, Cerúndolo recuperó un quiebre inicial, pero desperdició dos break points en el 2-2 y cedió su servicio en el game siguiente. Bergs, firme desde el fondo, no perdonó y cerró el partido con autoridad para concretar su primer triunfo ante el argentino en el circuito.
Los números del encuentro reflejan la irregularidad de "Fran": apenas 55% de primeros servicios (ganando el 61% de esos puntos), nueve aces, tres dobles faltas y dos quiebres convertidos en ocho intentos, contra tres sobre once de su rival.
Con la eliminación de Cerúndolo, ya no quedan argentinos en Shanghái. El belga, que en segunda ronda había eliminado a Casper Ruud, enfrentará en octavos al canadiense Gabriel Diallo, beneficiado por el retiro de David Goffin.