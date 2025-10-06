Francisco Cerúndolo quedó eliminado en Shanghái y ya no hay argentinos en el Masters 1000

La última ilusión argentina en el Masters 1000 chino llegó a su fin porque Francisco Cerúndolo perdió por 7-6 (1) y 6-3 ante el belga Zizou Bergs en la tercera ronda y cerró su gira asiática con sabor amargo. El número 21 del ranking mundial, que había debutado con victoria sobre Adrian Mannarino, no pudo sostener su nivel y quedó eliminado en 2 horas y 24 minutos de juego.