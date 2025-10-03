Cerúndolo debutó con un triunfo sufrido en el Masters 1000 de Shanghai

El número uno del tenis argentino había quedado libre en la primera ronda por ser cabeza de serie y su debut no fue sencillo. Enfrente estuvo Mannarino, un veterano del circuito que atraviesa un gran momento, venía de derrotar al italiano Matteo Berrettini y llegaba con confianza. Era el primer enfrentamiento entre ambos y la paridad quedó reflejada desde el inicio.