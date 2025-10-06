Sora 2: cómo funciona la nueva IA que crea videos realistas con tu rostro

El funcionamiento combina la lógica de una red social con el formato de videos cortos al estilo TikTok. Los usuarios pueden reaccionar, comentar o remezclar contenido ajeno, aunque el atractivo principal está en los cameos personalizados. Por ahora, Sora 2 solo está disponible en Estados Unidos y Canadá para iPhone, aunque es posible acceder mediante un Apple ID de esos países o, en la versión web, utilizando una VPN y un código de invitación.