Sora 2: cómo funciona la nueva IA que crea videos realistas con tu rostro

La empresa propietaria de Chat GPT, OpenAI desarrollo una innovación en el campo de la inteligencia artificial para generar imágenes y videos de manera avanzada. Es capaz de crear escenas con audio, rostros hiperrealistas y diálogos sincronizados.
El acceso a la aplicación es mediante invitación, sin embargo solo se necesita una breve búsqueda para acceder a los códigos. Es la nueva tendencia debido a que circularon por redes las secuencias hiperrealistas ficcionales, motivando el uso de esta nueva herramienta audiovisual.
Cómo funciona Sora 2, la IA que revolucionó la creación de imagenes y videos
La nueva aplicación representa la evolución del modelo de video que OpenAI presentó en 2024 y marca otro paso en la competencia por liderar la industria de la inteligencia artificial, iniciada con ChatGPT en 2022. A diferencia de su versión anterior, ofrece simulaciones físicas más realistas, continuidad visual entre escenas y sonido integral, incluyendo voces, efectos y ambientaciones. Estas mejoras apuntan a crear experiencias audiovisuales casi indistinguibles de las reales.
Uno de los aspectos más innovadores es la interactividad. El usuario puede grabar su rostro y voz para convertirse en protagonista de un clip generado por IA, a partir de una simple instrucción escrita. La aplicación genera una versión digital de la persona que puede insertarse en cualquier contexto, lista para compartir o editar.
El funcionamiento combina la lógica de una red social con el formato de videos cortos al estilo TikTok. Los usuarios pueden reaccionar, comentar o remezclar contenido ajeno, aunque el atractivo principal está en los cameos personalizados. Por ahora, Sora 2 solo está disponible en Estados Unidos y Canadá para iPhone, aunque es posible acceder mediante un Apple ID de esos países o, en la versión web, utilizando una VPN y un código de invitación.
La aparición del creador de Sora 2 en los videos y una nueva red social
OpenAI prepara una nueva red social de videos verticales inspirada en TikTok, enfocada exclusivamente en contenido generado por inteligencia artificial. Según WIRED, los usuarios no podrán subir grabaciones propias, ya que la plataforma solo permitirá clips creados mediante IA. Además, contará con un sistema de verificación de identidad para autorizar el uso de la imagen de los participantes dentro de los videos.
La aplicación integrará funciones sociales clásicas —como el feed “para ti”, comentarios, likes y remezclas—, pero su eje estará en los cameos digitales. Los usuarios verificados podrán ser etiquetados en videos generados por otros, ampliando la dimensión social del formato. El desafío será competir con gigantes como TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts, que hoy lideran el terreno de los videos cortos.