Nuestra Señora del Rosario: por qué se celebra el 7 de octubre y qué representa para los fieles

Nuestra Señora del Rosario es una advocación de la santísima Virgen María, venerada por la Iglesia católica. Celebrada el 7 de octubre, suele ser un día destinado a pedir ayuda a la santa Madre de Dios por el Rosario o la corona mariana y a meditar los misterios de Cristo, pues estuvo especialmente unida a la encarnación, pasión y resurección del Hijo de Dios. También es Patrona de la Orden de Predicadores, de Colombia y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España.