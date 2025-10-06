Revelan cuál es el electrodoméstico favorito de las cucarachas y cómo mantenerlas lejos

De vez en cuando las cucarachas invaden nuestras casas y generan todo tipo de sensaciones en quienes habitan el hogar. Aunque existen diversos métodos para erradicarlas, los especialistas señalan que un electrodoméstico muy utilizado es el que atrae a estos insectos.
Las cucarachas suelen alimentarse de una amplia variedad de cosas que puede ir desde restos de comida hasta basura. Y tienen sus lugares preferidos para esconderse, sobre todo por la noche. ¿Cómo evitar que lleguen a nuestras casas?
El electrodoméstico que atrae las cucarachas a nuestro hogar
Según remarcan los expertos, el electrodoméstico preferido que suelen "frecuentar" las cucarachas es el microondas. Se meten por sus pequeñas hendiduras y aprovechan las migas o pequeños restos de comida que pueden quedar allí.
Además, se sienten atraídas por la humedad y el calor propio del funcionamiento del aparato, creando un ambiente ideal. Esta situación puede sufrirse alguna vez si no se realiza una limpieza continua y profunda del electrodoméstico.
Por eso nada mejor que pasar lavandina, o agua con vinagre para limpiar las superficies exteriores e interiores.
Atención: no hay que utilizar insecticidas ni líquidos tóxicos que puedan contaminar los alimentos.
Las cucarachas pueden transmitir enfermedades a través de su propio cuerpo, especialmente con las patas, que trasladan microorganismos de un lado a otro.
Si una cucaracha come algo contaminado, este patógeno puede permanecer en su cuerpo y ser expulsado en un lugar diferente. La transición de estos patógenos al ser humano se produce cuando entra en contacto con las superficies contaminadas, ya sea comida, utensilios de cocina y superficies.