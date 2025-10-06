Secciones
Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 5 de octubre?

Se realizó un nuevo sorteo del Tuqui 10, en el que se encontraba en juego el premio de $130.621.585.

Hace 2 Hs

Otro domingo más en el que se realizó el Tuqui 10, el reconocido sorteo de la Caja Popular de Ahorros que se transmite a través de Canal 10. Por esta ocasión se encontraba en juego un pozo millonario de $130.621.585 y otros premios como el Seguro Sale, Número de Cartón y el Sorteo Especial

Este domingo 5 de octubre se realizó un nuevo sorteo del Tuqui 10, donde el primer premio que resultó en los números 01, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15 y 16 quedó vacante. Así el pozo millonario se acumuló hasta llegar a los $154.042.100 que volverá a jugarse el próximo domingo 12 con cartón naranja. Mientras que se registraron premios en el resto de las tres instancias.

El "Seguro Sale" tuvo nuevos ganadores que se llevaron el premio de $7.725.240. Los afortunados fueron vecinos de San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y El Cadillal. Mientras que en las categorías de premios extras se registraron 10 ganadores de $500.000, cuatro de $150.000 y un vecino que se llevó $300.000.

Cómo se juega al Tuqui 10

El juego consta de tres etapas. El primer premio es el “Tuqui 10”, donde se sortean 10 bolillas (el cartón trae 10 números) sobre un universo de 22 bolillas, numeradas del 1 al 22.

El segundo se llama “Seguro Sale” (que siempre tendrá un ganador), donde se hace un sorteo con 10 bolillas, si queda vacante se sortea una más y, si aún sigue vacante, el sorteador electrónico lanza un número de cartón.

El tercero se llama "Número de cartón" y en él se sortean 10 premios por número de cartón, de $300.000 para cada ganador. En el cuarto por "Cuponera" Se sortean 5 premios con los cartones no premiados del sorteo anterior. Los ganadores participan por diversas recompensas.

