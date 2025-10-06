Cientos de miles marcharon en Europa, en apoyo a Palestina

“Era de esperar que hoy viniera mucha gente porque hay mucha movilización y la gente está despertando un poco”, explicó entre la multitud de manifestantes en Barcelona Jordi Bas, profesor de primaria de 40 años que agitaba una bandera palestina. “La población de Palestina lo sigue desde el primer día y es la única cosa que les puede dar un poco de ánimos, ver que el mundo está movilizándose para solidarizarse con ellos”, agregó.