Facundo Álvarez Villamil dio la nota en la carrera

Las historias de superación son las que abundan en eventos multitudinarios. Una de ellas fue la de Facundo Álvarez Villamil, que desde su silla de ruedas volvió a demostrar que las verdaderas barreras son mentales.
“Quería salir tranquilo y tratar de llegar bien, quiero mejorar el tiempo”, contó Facundo con una sonrisa, visiblemente emocionado antes de la largada. La determinación y la constancia forman parte de su carácter, y cada carrera representa una oportunidad para superarse. “Me preparé con la profe Rojo, día por medio en el gimnasio y con la mente siempre puesta en mejorar”, explicó con seguridad.
Para él, participar en eventos como este tiene un significado profundo. “Siento una emoción terrible. Siempre digo que quiero participar de estos eventos porque me hace bien a la salud”, expresó. En cada palabra se reflejaba la felicidad de formar parte de una competencia que celebra la inclusión y el esfuerzo individual.
Más allá del cronómetro o de los resultados, lo que más valora Facundo es la experiencia misma. “Es divertido, además te mantiene en forma y haciendo actividad física”, dijo, destacando el espíritu positivo que lo impulsa a seguir adelante.
Su presencia en los 21K fue un ejemplo silencioso pero poderoso de que el deporte puede ser una herramienta de transformación y esperanza. En cada impulso de sus ruedas, Facundo mostró que las metas no se miden en metros ni en tiempos, sino en coraje y en ganas de vivir. De igual manera, se fue con una sonrisa enorme a su casa al enterarse que mejoró u propio récord. “Me lo confirmó mi profe recién, así que es una felicidad, con compartir ya estaba contento”, dijo.