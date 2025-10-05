Facundo Álvarez Villamil dio la nota en la carrera

Su presencia en los 21K fue un ejemplo silencioso pero poderoso de que el deporte puede ser una herramienta de transformación y esperanza. En cada impulso de sus ruedas, Facundo mostró que las metas no se miden en metros ni en tiempos, sino en coraje y en ganas de vivir. De igual manera, se fue con una sonrisa enorme a su casa al enterarse que mejoró u propio récord. “Me lo confirmó mi profe recién, así que es una felicidad, con compartir ya estaba contento”, dijo.