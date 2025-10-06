Expectativas de un tipo de cambio más elevado tras las elecciones

Según el economista Nery Persichini, tras una semana de aparente tranquilidad, las expectativas de un tipo de cambio más elevado después de las elecciones han vuelto a tomar protagonismo en el mercado. Sin embargo, un factor clave parece haber cambiado las reglas del juego: el apoyo de Estados Unidos para el pago de la deuda. Este respaldo fue sinónimo de un “game changer” (el que redefine las reglas de juego), llevando a pensar que el valor del dólar podría ser menor al que se estaba anticipando antes de los anuncios del Secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, indica un reporte de GMA Capital. Aún así, el tipo de cambio implícito en precios se mantiene por encima de la banda, lo que sugiere que los inversores dan por hecho un cambio en el esquema cambiario. En línea con esta expectativa, el tipo de cambio real “breakeven” (de equilibrio) se ubica arriba de los $1.700, un nivel considerablemente más elevado que el actual. Esta cifra recuerda a los valores observados en períodos como fines de 2020 y principios de 2021 (el inicio del “plan platita”). Dicho de otro modo, el mercado se prepara para un escenario de mayor competitividad cambiaria, puntualiza el informe al que accedió LA GACETA.