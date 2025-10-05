El Gobierno despliega su última defensa para contener el dólar hasta las elecciones

- Si el resultado es parejo, con un 35%-35% entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo, los mercados podrían interpretar el desenlace como “aceptable”. En ese caso, el dólar tendería a estabilizarse y las bandas cambiarias podrían eliminarse de forma ordenada antes de fin de año. Además, se esperaría una recuperación de los bonos gracias al eventual respaldo del Tesoro estadounidense.