San Martín ya conoce su camino en el Reducido: se definieron los cruces y el rival de la primera fase

El cierre de la fase regular de la Primera Nacional 2025 dejó todo definido: los finalistas por el primer ascenso y los cruces del Reducido, el camino que llevará al segundo boleto hacia la Liga Profesional. En la zona A, Deportivo Madryn se quedó con el primer puesto y se enfrentará a Gimnasia de Mendoza, el líder de la zona B, en la gran final por el ascenso directo. Detrás de ellos, los puestos del Reducido ya están diagramados y prometen choques de alto voltaje.
El que ya tiene destino confirmado es San Martín, que finalizó sexto en la zona A tras empatar 2-2 con San Miguel en Los Polvorines. Ese resultado le permitió asegurar su ingreso a la Copa Argentina 2026, aunque lo dejó sin la ventaja deportiva en el Reducido. Ahora deberá salir a buscar la clasificación fuera de casa: su rival será Deportivo Morón, cuarto en la zona B, que empató 1-1 frente a Chaco For Ever en la última fecha.
Con ese escenario, el equipo de Mariano Campodónico jugará su partido eliminatorio en el Nuevo Francisco Urbano, con día y hora aún por confirmarse. Allí no hay margen de error: en esta instancia, debe ganar o queda eliminado. Por eso, el “Santo” deberá ir por todo si quiere mantener viva la ilusión de ascenso.
Los cruces confirmados del Reducido
Según el reglamento, el Reducido lo integran los equipos ubicados del 2.º al 8.º puesto de cada zona, más el perdedor de la final por el primer ascenso. En la primera fase los cruces son entre zonas, a partido único, y la ventaja deportiva la tiene el equipo mejor ubicado (en caso de empate, avanza). Así quedaron los enfrentamientos iniciales:
- Atlanta (2.º A) vs Chaco For Ever (8.º B)
- Tristán Suárez (3.º A) vs Agropecuario (7.º B)
- Gimnasia y Tiro (4.º A) vs Temperley (6.º B)
- Gimnasia de Jujuy (5.º B) vs San Miguel (5.º A)
- Deportivo Morón (4.º B) vs San Martín (6.º A)
- Estudiantes de Caseros (3.º B) vs Maipú (7.º A)
- Estudiantes de Río Cuarto (2.º B) vs Patronato (8.º A)
Los ganadores de estos cruces avanzarán a los cuartos de final, donde se sumará el perdedor de la final por el primer ascenso (entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza). Desde esa instancia, todas las series serán a ida y vuelta, definiéndose el pase por posición en la tabla general en caso de igualdad global.
Lo que se juega San Martín
Para el “Santo”, la ecuación es simple: debe ganar en Morón para seguir en carrera. El empate no le sirve y la derrota lo dejaría afuera de toda posibilidad. Campodónico tendrá una semana intensa de trabajo para rearmar al equipo, recuperar confianza y repetir la versión que mostró en la goleada ante Atlanta, aquella que reavivó la ilusión.
El desafío no será menor: Deportivo Morón fue uno de los equipos más sólidos de la zona B, con buena efectividad en su estadio y un plantel que combina experiencia con jóvenes de proyección.