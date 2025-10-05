San Martín ya conoce su camino en el Reducido: se definieron los cruces y el rival de la primera fase

El cierre de la fase regular de la Primera Nacional 2025 dejó todo definido: los finalistas por el primer ascenso y los cruces del Reducido, el camino que llevará al segundo boleto hacia la Liga Profesional. En la zona A, Deportivo Madryn se quedó con el primer puesto y se enfrentará a Gimnasia de Mendoza, el líder de la zona B, en la gran final por el ascenso directo. Detrás de ellos, los puestos del Reducido ya están diagramados y prometen choques de alto voltaje.