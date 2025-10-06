Secciones
Cartas de lectores: El colectivo peronista
Hace 4 Hs

No entiendo por qué el lector Guardia Bosñac (carta del 04/10) niega su pertenencia al colectivo peronista, si hasta se reconoce ferviente partidario de Cristina Kirchner, precisamente la presidenta del partido justicialista (no renunció y nadie le pidió la renuncia). El colectivo peronista es amplio y generoso, el pertenecer es un pase libre para obtener recursos del Estado, por izquierda o por derecha, eso no tiene importancia. Debe saber el lector que la historia en general, también la historia argentina, es una ciencia, no es un relato. El verdadero historiador no se deja dominar por sus simpatías o intereses y somete su trabajo a una rigurosa disciplina. Por ello no se entiende eso de mezclar a Rivadavia y Mitre con Onganía y Videla, hay más de 100 años de distancia entre ellos. No debería el lector Guardia Bosñac aprender historia en las unidades básicas. Cuando en el futuro se enseñe la historia de estos años, los textos van a decir que Cristina Kirchner y Amado Boudou fueron la primera presidenta y el primer vicepresidente presos por corruptos de la historia Argentina; que no se engañe el lector Guardia Bosñac: la historia no los absolverá.

Luis Ovidio Pérez Cleip                                               

luisperezcleip@gmail.com

