Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: el 12 de octubre y la unificación del mundo
Hace 4 Hs

A partir de 1520-1530 se revela “un nuevo saber cosmográfico (que produjo) una primera unificación del mundo”. La unificación carto-geográfica del mundo es reflejo del proceso histórico que Jean Chesneaux denomina “la historia mundial, transformada en historia de la dominación europea del mundo”. En verdad, se trata del comienzo de la historia mundial propiamente dicha, englobando a todos los pueblos del planeta. Las civilizaciones americanas, algunas de las cuales (incas, mayas, aztecas) habían logrado un alto grado de desarrollo antes del “contacto” con Europa. Se desarrollaron hasta entonces fuera de la historia mundial. Fueron compulsivamente incorporadas por la conquista, a través de su destrucción: los mexicas (mal llamados aztecas) 25 millones en 1517, 2,6 millones en 1568; los incas de Perú, 9 millones en 1532, 1,3 millones en 1570 (10). Los viajes de Colón fueron considerados el “descubrimiento” porque precedieron y abrieron el camino a la conquista y colonización de América, lo que no sucedió en contactos anteriores. El motivo es que los viajes de Colón tuvieron desde el vamos, un propósito económico definido. “¿Colón buscaba oro? Se puede responder que sí con toda tranquilidad. Las páginas de su diario, entre el 12 de octubre de 1492, cuando él toma la primera isla, y el 17 de enero de 1493, cuando inicia su regreso, contienen por lo menos 65 relatos sobre el oro. El descubrimiento de América se debió a la sed de oro que anteriormente había lanzado a los portugueses al África, porque la industria europea, enormemente desarrollada en los siglos XIV y XV, y el comercio correspondiente, reclaman más medios de cambio de lo que podía abastecer Alemania, la gran productora de plata entre 1450 y 1550. El descubrimiento y conquista de América se produjeron con el trasfondo de la crisis del sistema feudal imperante en Europa. El hambre, la peste, el desabastecimiento y las guerras sanguinarias habían reducido, en el siglo XIV, a la población europea a un tercio de lo que era.

Pedro Pablo Verasaluse                              

pedropabloverasaluse@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La caída de la natalidad en Argentina: las claves de la segunda transición demográfica
1

La caída de la natalidad en Argentina: las claves de la segunda transición demográfica

Qué hizo Países Bajos para terminar con la superpoblación de perros callejeros
2

Qué hizo Países Bajos para terminar con la superpoblación de perros callejeros

Los hijos de Donald Trump: ¿quiénes son y a qué se dedican?
3

Los hijos de Donald Trump: ¿quiénes son y a qué se dedican?

4

Descubrí cómo sacar el máximo rendimiento al Modo IA de Google

¿Qué es la técnica del 10-10-10 y cómo usarla para tomar mejores decisiones sin dar tantas vueltas?
5

¿Qué es la técnica del 10-10-10 y cómo usarla para tomar mejores decisiones sin dar tantas vueltas?

Las dos opciones para que los celulares no se queden sin WhatsApp desde este mes
6

Las dos opciones para que los celulares no se queden sin WhatsApp desde este mes

Más Noticias
A 21 días de las elecciones, José Luis Espert renunció a su candidatura como diputado nacional

A 21 días de las elecciones, José Luis Espert renunció a su candidatura como diputado nacional

Una gran noticia: Thiago Medina abandonó terapia intensiva después de tres semanas críticas

Una gran noticia: Thiago Medina abandonó terapia intensiva después de tres semanas críticas

Hay alerta por vientos de hasta 100 km/h: atención estas nueve provincias

Hay alerta por vientos de hasta 100 km/h: atención estas nueve provincias

Full colágeno: un fruto seco desconocido que ayuda a cuidar la piel, bajar el colesterol y adelgazar

Full colágeno: un fruto seco desconocido que ayuda a cuidar la piel, bajar el colesterol y adelgazar

José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado

José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado

Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes

Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes

En todas partes se cuecen habas

En todas partes se cuecen habas

Acevedo, de espectador a protagonista: cómo el vice terminó al frente de la campaña en la Capital

Acevedo, de espectador a protagonista: cómo el vice terminó al frente de la campaña en la Capital

Comentarios