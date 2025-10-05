21K de LA GACETA: emoción, récords y postales de una ciudad que corrió unida

Informe 730: ya hay otro color en los alrededores de la avenida. La zona, prácticamente, está teñida de azul y rojo, como si se tratase de una marea fundida con el amanecer del sol. Y ni hablar de los rostros: hay sonrisas y expectativas. De la nada, un parlante se prende y una presentadora ubicada debajo del arco da la bienvenida al evento, y menciona que habrá más de 2.300 runners.