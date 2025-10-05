“En 2026 queremos más corredores y más alegría”: los 21K LA GACETA ya planifica su próxima edición

Cuando el sol apenas asomaba sobre el parque 9 de Julio, ya se respiraba otro aire. Entre carpas, cintas de largada y parlantes que afinaban su sonido, la ciudad empezaba a latir distinto. Poco después, la música marcó el ritmo de un amanecer que no fue como cualquier otro: era el día de los 21K LA GACETA, una jornada que movilizó a miles de tucumanos y volvió a confirmar que la carrera ya es parte del alma deportiva de la provincia. Desde temprano, grupos de corredores, familias y amigos coparon las calles con energía y entusiasmo. Las distintas distancias -3K, 10K y 21K- ofrecieron opciones para todos: desde los que dieron sus primeros pasos en el running hasta los que buscaban desafiar sus límites personales. En total, más de 2.300 participantes formaron parte de una experiencia que combinó deporte, comunidad y emoción.
La largada fue una explosión de color. La cuenta regresiva, los aplausos, el sonido del DJ Perro marcando el pulso y, de fondo, la arboleda del parque convertida en una tribuna natural. Minutos más tarde, el recorrido se fue extendiendo por la ciudad: calles históricas, avenidas amplias y postales que reflejaron la identidad tucumana. El paso por la Casa Histórica, los aplausos en la Plaza Belgrano y la energía sobre la avenida Mate de Luna, con el Monumento al Bicentenario como postal, fueron algunos de los momentos que quedaron grabados en la memoria de los corredores.
El trayecto fue una verdadera fiesta. La murga frente a Marathon Deportes, sobre 25 de Mayo, desató sonrisas y palmas. Y el toque final, con el baterista Tito Esquinazi acompañando el paso de los últimos kilómetros, despertó esa mezcla de emoción y orgullo que define a la carrera. En cada esquina, Tucumán se reconoció a sí mismo: una provincia apasionada, solidaria y en movimiento.
Mientras los primeros atletas cruzaban la meta, el parque se transformó en un gran punto de encuentro. Hubo abrazos, fotos, agua compartida y miradas cómplices de satisfacción. Para quienes siguieron el evento desde casa, la conducción cálida de Mariana Soler transmitió la misma adrenalina que se vivía en las calles.
La organización fue uno de los aspectos más elogiados. Los puntos de hidratación bien distribuidos, la atención de los voluntarios y la remera oficial -moderna, cómoda y con diseño de colección- fueron algunos de los aciertos que destacaron los participantes. Todo funcionó como una maquinaria precisa que permitió disfrutar la carrera en plenitud.
Superado el desafío logístico y deportivo, llegó el momento de hacer balance y pensar en lo que se viene. Alejandra Barros, gerenta de Marketing de LA GACETA, señaló que la proyección de la carrera apunta a seguir creciendo con una mirada integral.
“Entre las metas principales para 2026 se destacan ampliar la participación nacional e internacional, fortalecer la alianza con sponsors y expandir el circuito de experiencias, con feria deportiva, propuestas gastronómicas y espacios de bienestar”, explicó.
Barros sostuvo que los 21K LA GACETA 2026 serán mucho más que una competencia. “Serán una celebración colectiva del deporte, la constancia y la identidad tucumana, en la que cada corredor volverá a ser parte de una historia que se sigue escribiendo kilómetro a kilómetro”.
Desde el área operativa, Pablo Rosales, encargado de la logística, valoró el esfuerzo del equipo y el trabajo coordinado que permitió llevar adelante una carrera de esta magnitud.
“Lo más lindo es que la carrera se viva en la ciudad. Correr por las avenidas, por la Mate de Luna y por lugares emblemáticos genera una conexión especial con el entorno y con la gente que acompaña”, dijo Rosales, quien subrayó que el potencial de crecimiento es enorme y que el desafío 2026 será abrir las fronteras.
“Tenemos que mirar hacia afuera. Hoy la mayoría de los corredores son tucumanos, pero hay un enorme potencial para atraer deportistas de Santiago del Estero, Salta, Córdoba y países limítrofes. Este evento contagia entusiasmo y puede seguir expandiéndose”, analizó.
"Es una época en la que la ciudad luse su mejor cara"
En la misma línea, Patricia Ribone, gerenta comercial de LA GACETA, destacó la respuesta de la comunidad y el carácter familiar de la carrera. “La gente vive esta carrera como una fiesta. Cada año hay más corredores, más familias alentando y más tucumanos aplaudiendo desde las veredas. Es una experiencia que combina esfuerzo, pasión y salud, y que ya forma parte del corazón de la provincia”, dijo Ribone, quien anticipó que la próxima edición mantendrá la fecha en el calendario primaveral, una época que viste al parque 9 de Julio de flores y energía.
“Queremos que el fin de semana del feriado se consolide como la cita fija. Es una época en la que la ciudad luce su mejor cara”, agregó.
Los organizadores coinciden en algo: los 21K LA GACETA ya no son solamente una competencia, sino una experiencia compartida que mezcla deporte, cultura y emoción. Tucumán encontró su clásico, y el país lo está empezando a mirar.
La cuarta edición ya comenzó a planearse. Habrá más corredores, más actividades y nuevas propuestas para seguir haciendo historia. Porque si algo dejó en claro esta tercera edición, es que cada paso de los 21K LA GACETA empuja hacia adelante el espíritu de toda una comunidad.