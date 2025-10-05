“En 2026 queremos más corredores y más alegría”: los 21K LA GACETA ya planifica su próxima edición

Cuando el sol apenas asomaba sobre el parque 9 de Julio, ya se respiraba otro aire. Entre carpas, cintas de largada y parlantes que afinaban su sonido, la ciudad empezaba a latir distinto. Poco después, la música marcó el ritmo de un amanecer que no fue como cualquier otro: era el día de los 21K LA GACETA, una jornada que movilizó a miles de tucumanos y volvió a confirmar que la carrera ya es parte del alma deportiva de la provincia. Desde temprano, grupos de corredores, familias y amigos coparon las calles con energía y entusiasmo. Las distintas distancias -3K, 10K y 21K- ofrecieron opciones para todos: desde los que dieron sus primeros pasos en el running hasta los que buscaban desafiar sus límites personales. En total, más de 2.300 participantes formaron parte de una experiencia que combinó deporte, comunidad y emoción.