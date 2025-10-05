La Cruz Roja Tucumán desplegó un amplio operativo sanitario en los 21K de LA GACETA

Para la filial tucumana de la Cruz Roja, la participación en la maratón representó un hito. “Fue todo un desafío. Era la primera vez que cubríamos un evento de running de esta magnitud, que promueve la vida saludable y la participación comunitaria. Nuestra misión fue prestar primeros auxilios y brindar una respuesta humanitaria rápida y de calidad”, afirmó la titular.