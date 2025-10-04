Los 21K LA GACETA estrenan la Copa Equipo: cómo funcionará y dónde chequear tu resultado

Este domingo se llevarán a cabo los 21K LA GACETA, que en esta edición contará con la participación de más de 2.300 atletas. A continuación, una guía rápida para que estés al tanto de todos los detalles del evento, ya sea si vas a participar activamente o si vas alentar a los tuyos en la meta.
El debut de la “copa equipo”
Este año se implementará por primera vez la Copa de Equipos, una competencia paralela pensada para running teams y grupos de entrenamiento. Cada atleta corre de manera individual, pero sus resultados suman puntos para su equipo. La clasificación se arma con los mejores cinco tiempos masculinos y femeninos de cada conjunto, y se premiará a los ganadores tanto en la distancia de 21K como en la de 10K. El objetivo es fomentar el espíritu colectivo dentro de un deporte que suele ser individual, dándole a los equipos un incentivo extra para competir y acompañarse mutuamente.
Cobertura especial de LA GACETA
El lunes posterior a la competencia se publicará en LA GACETA un suplemento especial con cobertura completa del evento y el listado de corredores. También podrás revivir los mejores momentos en el canal de YouTube de LA GACETA y en la cuenta oficial de Instagram.
Sin estacionamiento en Av. Soldati
Si bien se cortará la Av. Soldati, solamente en la zona del Sheraton, vale aclarar que no se podrá ingresar para estacionar en esta zona y a lo largo de esta calle, por lo que los atletas deben preveer esto para evitar demoras.
¿Donde ver los resultados?
Tanto los estadisticas y horarios de premiación se publicarán en los medios oficiales y en www.bubilo.com.ar/21Klagaceta. Para facilitar el ingreso a los mismos se imprimirán códigos QR para ingresar en forma directa a la página de resultados.
El corredor participa bajo su única responsabilidad, eximiendo a la organización, a LA GACETA, sus sponsors y colaboradores de reclamos por daños o accidentes.
La organización no se hace responsable por pagos de servicios o estadías en los alojamientos.
Se recomienda tomar con seriedad la reglamentación y reglas impuestas por la organización de los 21K LA GACETA.
Beneficio para los atletas
Atención runners, si usas zapatillas o infumentaria Saucony hoy, te podes acercar a los stand de Marathon y personalizar gratis la remera oficial de los 21K LA GACETA. Se aconseja hacer uso del beneficio con tiempo, ya sea antes o después de la competencia.
Horario y punto de largada
La competencia se llevará a cabo hoy, desde las 7.30, en San Miguel de Tucumán. La largada y la llegada estarán ubicadas en el Parque 9 de Julio, frente al Hotel Sheraton, sobre la Avenida Soldati. Ese será el punto neurálgico de toda la jornada, donde se concentrarán corredores, organizadores y público. La elección de este lugar no es casual: además de su accesibilidad, se trata de un espacio icónico de la ciudad, que cada año se viste de fiesta para recibir a miles de atletas.
El momento más esperado
La organización estableció horarios escalonados para facilitar la logística y garantizar la seguridad de todos los participantes. A las 8 de la mañana será la largada oficial de los 21 kilómetros, la distancia central del evento. 20 minutos más tarde, a las 8.20, será el turno de los 10 kilómetros, mientras que la prueba participativa de 3 kilómetros iniciará a las 8.30. De esta manera, cada grupo de corredores tendrá su propio espacio en el arco de salida y se evitarán aglomeraciones en los primeros metros del recorrido. A las 7.50 se entonarán las estrofas del himno nacional.
¡Cupos agotados!
Ya somos 2.300 corredores. Te esperamos el 5 de octubre para vivir juntos la gran fiesta del running en nuestra ciudad. Las inscripciones están cerradas y no habrá apertura de nuevos cupos. Nos vemos en la próxima edición. Podés dejar tus datos en https://forms.gle/vUNPjrNo215SDfH66 para recibir novedades de la preinscripción 2026.