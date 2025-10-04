Los 21K LA GACETA estrenan la Copa Equipo: cómo funcionará y dónde chequear tu resultado

El momento más esperado

La organización estableció horarios escalonados para facilitar la logística y garantizar la seguridad de todos los participantes. A las 8 de la mañana será la largada oficial de los 21 kilómetros, la distancia central del evento. 20 minutos más tarde, a las 8.20, será el turno de los 10 kilómetros, mientras que la prueba participativa de 3 kilómetros iniciará a las 8.30. De esta manera, cada grupo de corredores tendrá su propio espacio en el arco de salida y se evitarán aglomeraciones en los primeros metros del recorrido. A las 7.50 se entonarán las estrofas del himno nacional.