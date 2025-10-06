Efemérides del lunes 6 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Entre las efemérides de hoy, lunes 6 de octubre, hay hechos muy variados. Hace 15 años nació Instagram, una de las plataformas más utilizadas en la actualidad.
En 2010, era una pequeña red social que solamente estaba disponible para usuarios con sistema operativo iOS. Eso se mantuvo así hasta abril de 2012 cuando Facebook, actualmente Meta, compró la red social en unos 1.000 millones de dólares y creó también una versión para Android con el objetivo de expandir su uso. Desde entonces, Instagram experimentó decenas de cambios. Más allá de la interfaz, que se modificó en reiteradas ocasiones durante los últimos años, hubo varios retoques: la posibilidad de subir contenido en distintos tamaños y no solo en cuadrado, como era originalmente; la creación de videos, algo que no existía en la versión original de la plataforma; las historias o stories, el espacio para subir contenido que solo sea visible durante 24 horas, algo que tiempo antes había presentado Snapchat y que a partir del éxito de Instagram fue incorporado por muchas otras plataformas.
Otro suceso sumamente relevante ocurrió el 6 de octubre ocurrió en 1979 e involucró al Papa Juan Pablo II. Reconocido por múltiples acciones durante su papado, en aquella ocasión realizó una visita a la Casa Blanca. Esto fue histórico, ya que significó la primera visita de un sumo pontífice a la sede del Ejecutivo en tierras norteamericanas.
Además, en cuanto a figuras argentinas un 6 de octubre nacían el recordado periodista Marcelo Zlotogwiazda, la actriz Julieta Ortega y la conductora Pamela David.
Las efemérides del 6 de octubre
1866 – Nace Reginald Aubrey Fessenden, inventor canadiense, pionero de la radio.
1927 – Se estrena El cantor de Jazz, primer largometraje sonoro.
1948 – En Ashgabat, en la antigua Unión Soviética, sucede un terremoto que deja un saldo de entre 110.000 y 178.000 víctimas.
1958 – Nace Marcelo Zlotogwiazda, periodista argentino.
1972 – Nace Julieta Ortega, actriz argentina.
1978 – Nace Pamela David, modelo, actriz y conductora argentina.
1979 – Por primera vez un Papa, Juan Pablo II, entra en la Casa Blanca de EE.UU.
1989 - Muere la actriz estadounidense Bette Davis.
2010 - Se lanza la plataforma Instagram.
Se celebra el Día del Circo en la Argentina.
Se celebra el Día de los Museos Municipales.