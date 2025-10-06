Efemérides del lunes 6 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

En 2010, era una pequeña red social que solamente estaba disponible para usuarios con sistema operativo iOS. Eso se mantuvo así hasta abril de 2012 cuando Facebook, actualmente Meta, compró la red social en unos 1.000 millones de dólares y creó también una versión para Android con el objetivo de expandir su uso. Desde entonces, Instagram experimentó decenas de cambios. Más allá de la interfaz, que se modificó en reiteradas ocasiones durante los últimos años, hubo varios retoques: la posibilidad de subir contenido en distintos tamaños y no solo en cuadrado, como era originalmente; la creación de videos, algo que no existía en la versión original de la plataforma; las historias o stories, el espacio para subir contenido que solo sea visible durante 24 horas, algo que tiempo antes había presentado Snapchat y que a partir del éxito de Instagram fue incorporado por muchas otras plataformas.