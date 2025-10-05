Secciones
Lo que le queda a Colapinto hasta el fin de la temporada en la Fórmula 1

En comparación a la temporada pasada, el pilarense no empezó de la mejor manera el cierre del año. Todo los detalles de las carreras que se correrán hasta diciembre.

Hace 1 Hs

El final de la temporada competitiva en la Fórmula 1 está cerca. Hasta diciembre quedan seis fechas. En retrospectiva, en 2024 Franco Colapinto tuvo un cierre con grandes destellos de talento que confirmaron su lugar para la presente temporada. Teniendo en cuenta el resultado de Singapur y el bajo rendimiento del Alpine, el cierre del presente año no pinta bien como el anterior.

El calendario apunta que las próximas paradas son: Estados Unidos (Austin), entre el 17 y el 19 de octubre; México (Ciudad de México) desde el 24 hasta el 26; en noviembre, entre el 7 y el 9 se correrá el Gran Premio de Brasil (San Pablo); en Las Vegas (Estados Unidos) la F-1 tendrá la final el 23; en Qatar, el 30 y el cierre será con el Gran Premio de Abu Dhabi del 7 de diciembre.

El desempeño de Colapinto fue notable en esas carreras: sumó un punto a pesar de las limitaciones del coche que manejaba en aquella oportunidad, un Williams, y tuvo un par de buenas ubicaciones.

En Estados Unidos, la próxima parada que hará la "Máxima" finalizó 10, tras partir 15. El punto que sumó se agregó a los cuatro que ya tenía. Además, logró la vuelta rápida de la carrera que fue superada al final.

En tierras mexicanas tuvo una buena actuación de carrera: llegó a estar en el top-8; marcó el récord de vuelta parcial, pero no sumó puntos. En Brasil, en el autódromo de San Pablo salió 16, pero abandonó en la carrera principal. En la carrera Sprint terminó en el puesto 12. En Las Vegas partió 20 y quedó 14. En Qatar tuvo otro abandono, pero en la Sprint terminó en el puesto 18. En Abu Dhabi largó al último y nuevamente abandonó.

La actividad de los seis Grandes Premios que cierran 2025

Austin, Estados Unidos

Práctica Libre 1 (FP1) Viernes 17 de octubre:13.30 a 14.30.
Clasificación Sprint (Sprint Shootout) Viernes 17 de octubre:17.30 a 18.15.
Carrera Sprint: Sábado 18 de octubre13 a 14.
Clasificación (Qualy): Sábado 18 de octubre17 a 18.
Carrera (GP): Domingo 19 de octubre16.

México DF, México
Práctica Libre 1 (FP1): Viernes 24 de octubre15.30 a 16.30.
Práctica Libre 2 (FP2): Viernes 24 de octubre19 a 20.
Práctica Libre 3 (FP3): Sábado 25 de octubre14.30 a 15.30.
Clasificación (Qualy): Sábado 25 de octubre18 a 19.
Carrera (GP): Domingo 26 de octubre 17.

San Pablo, Brasil
Práctica Libre 1 (FP1): Viernes 7 de noviembre11.30 a 12.30.
Clasificación Sprint (Sprint Shootout): Viernes 7 de noviembre 15.30 a 16.15.
Carrera Sprint: Sábado 8 de noviembre11 a 12.
Clasificación (Qualy): Sábado 8 de noviembre15 a 16.
Carrera (GP): Domingo 9 de noviembre14.

Las Vegas, Estados Unidos
Práctica Libre 1 (FP1): Jueves 20 de noviembre 23.30 a 00.30.
Práctica Libre 2 (FP2): Viernes 21 de noviembre 3 a 4.
Práctica Libre 3 (FP3): Viernes 21 de noviembre 23.30 a 00.30.
Clasificación (Qualy): Sábado 22 de noviembre 3 a 4.
Carrera (GP): Domingo 23 de noviembre 3.

Losail, Qatar
Práctica Libre 1 (FP1): Viernes 28 de noviembre10.30 a 11.30.
Clasificación Sprint (Sprint Shootout): Viernes 28 de noviembre14.30 a 15.15.
Carrera Sprint: Sábado 29 de noviembre11 a 12.
Clasificación (Qualy): Sábado 29 de noviembre15 a 16.
Carrera (GP): Domingo 30 de noviembre13.

Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos
Práctica Libre 1 (FP1): Viernes 5 de diciembre 6.30 a 7.30.
Práctica Libre 2 (FP2): Viernes 5 de diciembre10 a 11.
Práctica Libre 3 (FP3): Sábado 6 de diciembre 7.30 a 8.30.
Clasificación (Qualy): Sábado 6 de diciembre11 a 12.
Carrera (GP): Domingo 7 de diciembre10.

