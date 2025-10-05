Lo que le queda a Colapinto hasta el fin de la temporada en la Fórmula 1

El calendario apunta que las próximas paradas son: Estados Unidos (Austin), entre el 17 y el 19 de octubre; México (Ciudad de México) desde el 24 hasta el 26; en noviembre, entre el 7 y el 9 se correrá el Gran Premio de Brasil (San Pablo); en Las Vegas (Estados Unidos) la F-1 tendrá la final el 23; en Qatar, el 30 y el cierre será con el Gran Premio de Abu Dhabi del 7 de diciembre.