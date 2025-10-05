Secciones
Seguridad

Facundo Ale será trasladado al penal de Benjamín Paz

Así lo dispuso la jueza Soledad Hernández en la audiencia donde formalizó cargos en su contra y legitimó su detención.

ESTABA PRÓFUGO. Facundo Ale es investigado por su presunta participación en un tiroteo en Tafí Viejo. ESTABA PRÓFUGO. Facundo Ale es investigado por su presunta participación en un tiroteo en Tafí Viejo. CAPTURA DE VIDEO
Hace 2 Hs

Tras haber sido capturado el viernes pasado, Facundo Ale será trasladado al penal de Benjamín Paz. Así lo dispuso la jueza Soledad Hernández en la audiencia donde formalizó cargos en su contra y legitimó su detención.

La magistrada, además, hizo lugar al pedido del fiscal Mariano Fernández de que Ale permanezca bajo prisión preventiva por el plazo de 83 días, los cuales se cumplirían el 26 de diciembre de 2025.

El hijo de Ángel “El Mono” Ale fue capturado el viernes tras un operativo coordinado con el Departamento de Inteligencia (D2). El joven se encontraba escondido en un campo de caña de azúcar cuando fue localizado, luego de que una comisión lo siguiera tras la conferencia de prensa ofrecida por su padre.

“Soy inocente. Lo único que he hecho es defenderme; es la segunda vez que me quieren matar y la justicia no investigó nada la primera vez”, dijo entre gritos durante su aparición en la que estuvo presente LA GACETA.

El hombre era buscado por su presunta participación en un tiroteo ocurrido tras una fiesta en Tafí Viejo.

Temas Facundo Ale
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Policía realiza más de 30 allanamientos en la capital en busca de Facundo Ale

La Policía realiza más de 30 allanamientos en la capital en busca de Facundo Ale

Se afianza la teoría narco en la pelea de la barra brava “Santa”

Se afianza la teoría narco en la pelea de la barra brava “Santa”

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero

Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero

Maximiliano Salas hizo valer la ley del ex y abrió el marcador para River ante Racing en la Copa Argentina

Maximiliano Salas hizo valer la "ley del ex" y abrió el marcador para River ante Racing en la Copa Argentina

Lo más popular
José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado
1

José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado

En todas partes se cuecen habas
2

En todas partes se cuecen habas

Acevedo, de espectador a protagonista: cómo el vice terminó al frente de la campaña en la Capital
3

Acevedo, de espectador a protagonista: cómo el vice terminó al frente de la campaña en la Capital

El avance de los “barones del azúcar”
4

El avance de los “barones del azúcar”

Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes
5

Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes

Elecciones del 26 de octubre: 12 claves para usar la Boleta Única Papel
6

Elecciones del 26 de octubre: 12 claves para usar la Boleta Única Papel

Más Noticias
Hay alerta por vientos de hasta 100 km/h: atención estas nueve provincias

Hay alerta por vientos de hasta 100 km/h: atención estas nueve provincias

Full colágeno: un fruto seco desconocido que ayuda a cuidar la piel, bajar el colesterol y adelgazar

Full colágeno: un fruto seco desconocido que ayuda a cuidar la piel, bajar el colesterol y adelgazar

José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado

José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado

El avance de los “barones del azúcar”

El avance de los “barones del azúcar”

Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes

Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes

En todas partes se cuecen habas

En todas partes se cuecen habas

Elecciones del 26 de octubre: 12 claves para usar la Boleta Única Papel

Elecciones del 26 de octubre: 12 claves para usar la Boleta Única Papel

Acevedo, de espectador a protagonista: cómo el vice terminó al frente de la campaña en la Capital

Acevedo, de espectador a protagonista: cómo el vice terminó al frente de la campaña en la Capital

Comentarios