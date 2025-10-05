Tras haber sido capturado el viernes pasado, Facundo Ale será trasladado al penal de Benjamín Paz. Así lo dispuso la jueza Soledad Hernández en la audiencia donde formalizó cargos en su contra y legitimó su detención.
La magistrada, además, hizo lugar al pedido del fiscal Mariano Fernández de que Ale permanezca bajo prisión preventiva por el plazo de 83 días, los cuales se cumplirían el 26 de diciembre de 2025.
El hijo de Ángel “El Mono” Ale fue capturado el viernes tras un operativo coordinado con el Departamento de Inteligencia (D2). El joven se encontraba escondido en un campo de caña de azúcar cuando fue localizado, luego de que una comisión lo siguiera tras la conferencia de prensa ofrecida por su padre.
“Soy inocente. Lo único que he hecho es defenderme; es la segunda vez que me quieren matar y la justicia no investigó nada la primera vez”, dijo entre gritos durante su aparición en la que estuvo presente LA GACETA.
El hombre era buscado por su presunta participación en un tiroteo ocurrido tras una fiesta en Tafí Viejo.