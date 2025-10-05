La primera carrera para Felipe, que corrió con su papá y contó con el apoyo de su familia

El domingo amaneció con el espíritu del deporte latiendo fuerte en el parque 9 de Julio. Desde muy temprano, los corredores comenzaron a llegar para ser parte de los 21K LA GACETA, una jornada que reunió a más de 2.300 participantes en distintas categorías y que dejó postales llenas de esfuerzo, emoción y familia.
Entre los cientos de historias que se cruzaron en el circuito, una destacó por su ternura y sentido de unión: la de Federico Atina y su hijo Felipe, quienes compartieron su primera carrera juntos. “En agosto corrí mi primera media maratón, y ahí mi hijo se entusiasmó y me dijo: ‘Papá, quiero correr con vos’”, contó "Fede", todavía con una sonrisa que no podía disimular el orgullo.
Así fue como padre e hijo se animaron a participar de la prueba, acompañados por toda la familia, que los siguió alentando en cada paso. “Vinimos todos, siempre me acompañan. Es lo lindo de esto: hacerlo en familia, disfrutar y compartir un hábito saludable”, explicó.
Aunque la idea era correr juntos, Felipe -más joven y entusiasta- terminó tomando la delantera. “Salimos a mi ritmo, pero el flaco me metió pata y me dejó allá por la Catedral Mendoza, se largó solo”, contó entre risas. Sin embargo, para Federico, el resultado fue lo de menos: lo importante fue el mensaje y el ejemplo.
“Correr en familia tiene un valor enorme. Es una forma de inculcar hábitos saludables, de enseñar que hay que cuidarse y aprovechar cada día que uno tiene la posibilidad de hacer esto”, reflexionó.
La meta, más que una línea de llegada, se convirtió en una celebración compartida entre padres e hijos, un símbolo de conexión y superación. En un evento donde los tiempos importaron menos que las sonrisas, Federico y Felipe demostraron que el mejor resultado es disfrutar del camino juntos.