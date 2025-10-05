Secciones
DeportesMás deportes

La primera carrera para Felipe, que corrió con su papá y contó con el apoyo de su familia

Federico corrió los 10K con su hijo Felipe, mientras su hija y su esposaba alentaron desde afuera.

La primera carrera para Felipe, que corrió con su papá y contó con el apoyo de su familia
Hace 2 Hs

El domingo amaneció con el espíritu del deporte latiendo fuerte en el parque 9 de Julio. Desde muy temprano, los corredores comenzaron a llegar para ser parte de los 21K LA GACETA, una jornada que reunió a más de 2.300 participantes en distintas categorías y que dejó postales llenas de esfuerzo, emoción y familia.

Entre los cientos de historias que se cruzaron en el circuito, una destacó por su ternura y sentido de unión: la de Federico Atina y su hijo Felipe, quienes compartieron su primera carrera juntos. “En agosto corrí mi primera media maratón, y ahí mi hijo se entusiasmó y me dijo: ‘Papá, quiero correr con vos’”, contó "Fede", todavía con una sonrisa que no podía disimular el orgullo.

Así fue como padre e hijo se animaron a participar de la prueba, acompañados por toda la familia, que los siguió alentando en cada paso. “Vinimos todos, siempre me acompañan. Es lo lindo de esto: hacerlo en familia, disfrutar y compartir un hábito saludable”, explicó.

Aunque la idea era correr juntos, Felipe -más joven y entusiasta- terminó tomando la delantera. “Salimos a mi ritmo, pero el flaco me metió pata y me dejó allá por la Catedral Mendoza, se largó solo”, contó entre risas. Sin embargo, para Federico, el resultado fue lo de menos: lo importante fue el mensaje y el ejemplo.

“Correr en familia tiene un valor enorme. Es una forma de inculcar hábitos saludables, de enseñar que hay que cuidarse y aprovechar cada día que uno tiene la posibilidad de hacer esto”, reflexionó.

La meta, más que una línea de llegada, se convirtió en una celebración compartida entre padres e hijos, un símbolo de conexión y superación. En un evento donde los tiempos importaron menos que las sonrisas, Federico y Felipe demostraron que el mejor resultado es disfrutar del camino juntos.

Temas 21K LA GACETA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado
1

José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado

En todas partes se cuecen habas
2

En todas partes se cuecen habas

Acevedo, de espectador a protagonista: cómo el vice terminó al frente de la campaña en la Capital
3

Acevedo, de espectador a protagonista: cómo el vice terminó al frente de la campaña en la Capital

Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes
4

Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes

El avance de los “barones del azúcar”
5

El avance de los “barones del azúcar”

Elecciones del 26 de octubre: 12 claves para usar la Boleta Única Papel
6

Elecciones del 26 de octubre: 12 claves para usar la Boleta Única Papel

Más Noticias
Quiroga, el portero que festejó en los 10k de LA GACETA

Quiroga, el portero que festejó en los 10k de LA GACETA

Colapinto mostró manejo y coraje, en un Alpine que no lo acompaña

Colapinto mostró manejo y coraje, en un Alpine que no lo acompaña

Le pongo toda la garra, pero no sale nada, dijo Colapinto

"Le pongo toda la garra, pero no sale nada", dijo Colapinto

Aaron Quiroga fue el primero en completar la categoría de 10K

Aaron Quiroga fue el primero en completar la categoría de 10K

Quería que mis hijos me vean llegar a la meta, que vean que sí se puede, dijo una atleta de los 21K LA GACETA

"Quería que mis hijos me vean llegar a la meta, que vean que sí se puede", dijo una atleta de los 21K LA GACETA

El profe Mustafá, pasó del José Fierro a los 21K LA GACETA, casi sin escalas

El "profe" Mustafá, pasó del José Fierro a los 21K LA GACETA, casi sin escalas

La catamarqueña Nadine Vilca fue la primera mujer en completar los 21K de LA GACETA

La catamarqueña Nadine Vilca fue la primera mujer en completar los 21K de LA GACETA

Ezequiel Chava Chavarría volvió a ganar los 21K de LA GACETA

Ezequiel "Chava" Chavarría volvió a ganar los 21K de LA GACETA

Comentarios