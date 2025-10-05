La primera carrera para Felipe, que corrió con su papá y contó con el apoyo de su familia

Entre los cientos de historias que se cruzaron en el circuito, una destacó por su ternura y sentido de unión: la de Federico Atina y su hijo Felipe, quienes compartieron su primera carrera juntos. “En agosto corrí mi primera media maratón, y ahí mi hijo se entusiasmó y me dijo: ‘Papá, quiero correr con vos’”, contó "Fede", todavía con una sonrisa que no podía disimular el orgullo.