La catamarqueña Nadine Vilca fue la primera mujer en completar los 21K de LA GACETA

Nadine Vilca, una corredora de Santa María (Catamarca) se alzó con el primer puesto en la categoría femenina de los 21K de LA GACETA. "Se requiere de mucho esfuerzo y de mucha disciplina", dijo, emocionada.
De esa manera, compartió su emoción y satisfacción por el logro, remarcando la importancia de la preparación, la disciplina y el disfrute de la carrera.
Esta fue la tercera media maratón del año que corrió Nadine, quien contó que cada vez fue sintiéndose más cómoda con la distancia.
Tras atravesar la meta, agradeció el apoyo de su familia, de la Municipalidad de Santa María y de otros grupos que la respaldan. Además, animó a otras personas a practicar running, resaltando los beneficios para la salud, la disciplina y la claridad mental.