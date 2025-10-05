Benjamín, de cinco meses de vida, participó de su primera carrera en familia

El sol todavía no había terminado de asomar cuando el parque 9 de Julio ya vibraba con la energía de miles de corredores y familias listas para disfrutar de los 21K LA GACETA. Entre los más de 2.300 participantes que se sumaron a las distintas categorías, una postal tierna y especial se robó más de una sonrisa: la de un cochecito avanzando firme, empujado por dos padres orgullosos.
Francisco Sosa y Verónica Torres participaron de los 3K junto a su hijo Benjamín, de apenas cinco meses, en lo que fue su primera experiencia en una carrera de este tipo. “Es la primera participación en un evento así. La idea era hacerlo en familia e ir introduciéndolo también en este ambiente”, contó Francisco, emocionado por haber compartido el desafío con su pequeño.
Ambos son profesores de Educación Física, por lo que el deporte es una parte esencial de su vida. “Somos los dos profes, así que siempre estamos activos. Queríamos vivir esta experiencia los tres juntos, disfrutarla y demostrar que se puede hacer deporte en familia”, explicó Verónica, mientras sostenía a "Benja", que observaba curioso el movimiento a su alrededor.
Aunque no se trataba de una competencia para ellos, cruzar la meta tuvo un significado profundo. “Participamos por los tres, por familia”, señaló Francisco. “Queríamos cumplir uno de los grandes objetivos de vida que tenemos como pareja: formar una familia y compartir este tipo de momentos”, remarcó.
Verónica, jugadora de hockey, y Francisco, ciclista aficionado, coinciden en que el deporte es una forma de vida. “Para mí, el deporte es todo: salud, bienestar y, sobre todo, unión familiar. Eso es lo que más nos gusta”, expresó ella con una sonrisa.
Mientras otros buscaban mejorar sus tiempos, esta joven familia capitalina celebró haber dado su primera zancada juntos, como símbolo de amor, unión y futuro.