Secciones
DeportesMás deportes

Benjamín, de cinco meses de vida, participó de su primera carrera en familia

Una pareja de jóvenes tucumanos recorrió los 3K con el coche de hijo

Benjamín, de cinco meses de vida, participó de su primera carrera en familia
Hace 3 Hs

El sol todavía no había terminado de asomar cuando el parque 9 de Julio ya vibraba con la energía de miles de corredores y familias listas para disfrutar de los 21K LA GACETA. Entre los más de 2.300 participantes que se sumaron a las distintas categorías, una postal tierna y especial se robó más de una sonrisa: la de un cochecito avanzando firme, empujado por dos padres orgullosos.

Francisco Sosa y Verónica Torres participaron de los 3K junto a su hijo Benjamín, de apenas cinco meses, en lo que fue su primera experiencia en una carrera de este tipo. “Es la primera participación en un evento así. La idea era hacerlo en familia e ir introduciéndolo también en este ambiente”, contó Francisco, emocionado por haber compartido el desafío con su pequeño.

Ambos son profesores de Educación Física, por lo que el deporte es una parte esencial de su vida. “Somos los dos profes, así que siempre estamos activos. Queríamos vivir esta experiencia los tres juntos, disfrutarla y demostrar que se puede hacer deporte en familia”, explicó Verónica, mientras sostenía a "Benja", que observaba curioso el movimiento a su alrededor.

Aunque no se trataba de una competencia para ellos, cruzar la meta tuvo un significado profundo. “Participamos por los tres, por familia”, señaló Francisco. “Queríamos cumplir uno de los grandes objetivos de vida que tenemos como pareja: formar una familia y compartir este tipo de momentos”, remarcó.

Verónica, jugadora de hockey, y Francisco, ciclista aficionado, coinciden en que el deporte es una forma de vida. “Para mí, el deporte es todo: salud, bienestar y, sobre todo, unión familiar. Eso es lo que más nos gusta”, expresó ella con una sonrisa.

Mientras otros buscaban mejorar sus tiempos, esta joven familia capitalina celebró haber dado su primera zancada juntos, como símbolo de amor, unión y futuro.

Temas 21K LA GACETA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado
1

José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado

En todas partes se cuecen habas
2

En todas partes se cuecen habas

Acevedo, de espectador a protagonista: cómo el vice terminó al frente de la campaña en la Capital
3

Acevedo, de espectador a protagonista: cómo el vice terminó al frente de la campaña en la Capital

El avance de los “barones del azúcar”
4

El avance de los “barones del azúcar”

Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes
5

Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes

Elecciones del 26 de octubre: 12 claves para usar la Boleta Única Papel
6

Elecciones del 26 de octubre: 12 claves para usar la Boleta Única Papel

Más Noticias
Le pongo toda la garra, pero no sale nada, dijo Colapinto

"Le pongo toda la garra, pero no sale nada", dijo Colapinto

Aaron Quiroga fue el primero en completar la categoría de 10K

Aaron Quiroga fue el primero en completar la categoría de 10K

Quería que mis hijos me vean llegar a la meta, que vean que sí se puede, dijo una atleta de los 21K LA GACETA

"Quería que mis hijos me vean llegar a la meta, que vean que sí se puede", dijo una atleta de los 21K LA GACETA

La catamarqueña Nadine Vilca fue la primera mujer en completar los 21K de LA GACETA

La catamarqueña Nadine Vilca fue la primera mujer en completar los 21K de LA GACETA

Ezequiel Chava Chavarría volvió a ganar los 21K de LA GACETA

Ezequiel "Chava" Chavarría volvió a ganar los 21K de LA GACETA

Full colágeno: un fruto seco desconocido que ayuda a cuidar la piel, bajar el colesterol y adelgazar

Full colágeno: un fruto seco desconocido que ayuda a cuidar la piel, bajar el colesterol y adelgazar

Seguí en vivo la transmisión de los 21K de LA GACETA

Seguí en vivo la transmisión de los 21K de LA GACETA

José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado

José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado

Comentarios