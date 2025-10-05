Benjamín, de cinco meses de vida, participó de su primera carrera en familia

El sol todavía no había terminado de asomar cuando el parque 9 de Julio ya vibraba con la energía de miles de corredores y familias listas para disfrutar de los 21K LA GACETA. Entre los más de 2.300 participantes que se sumaron a las distintas categorías, una postal tierna y especial se robó más de una sonrisa: la de un cochecito avanzando firme, empujado por dos padres orgullosos.