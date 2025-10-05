Este es el ejercicio que puede prevenir problemas en la vista, según la ciencia

La ciencia del movimiento y la vista

Las investigaciones respaldan firmemente esta conexión. Estudios en animales, por ejemplo, demostraron que el ejercicio puede frenar el crecimiento excesivo de vasos sanguíneos en los ojos, un factor crucial en el desarrollo de la DMAE. Además, un metaanálisis de 2022, que abarcó a más de 14.000 adultos, concluyó que niveles elevados de actividad física están asociados con una menor incidencia de DMAE en sus etapas tempranas. Estos hallazgos subrayan el poder preventivo del ejercicio regular en la salud ocular.