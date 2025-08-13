¿Lo reconocés?: “Olo”, el misterioso color que solo cinco personas en el mundo pudieron ver

¿Cómo se ve "olo"?

El artículo publicado en Science Advances advertía: "Llamamos a este nuevo color 'olo'. Los participantes informaron que, en nuestro sistema prototipo, el olo aparece "azul verdoso con una saturación sin precedentes" al observarlo en relación con un fondo gris neutro. Los participantes descubrieron que deben desaturar el olo añadiendo luz blanca para lograr una coincidencia de color con la luz monocromática más cercana, que se encuentra en el límite de la gama, lo que demuestra inequívocamente que el olo se encuentra fuera de ella".