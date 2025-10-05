Una gran noticia: Thiago Medina abandonó terapia intensiva después de tres semanas críticas

Todo el apoyo de amigos y familiares que recibió Thiago Medina

La recuperación exigió un inédito esfuerzo médico y un compromiso colectivo, destacó la directora del nosocomio. La profesional Agüero puso en valor el trabajo en red de varios servicios del hospital, incluyendo emergencias y la unidad de terapia intensiva. Las cirugías clave fueron realizadas por las doctoras Denise Fastman y Nadia Carsoglio, con asistencia del médico Celestino Aranda. El esfuerzo conjunto de nutrición, infectología, kinesiología y enfermería impulsó la mejora de Thiago.