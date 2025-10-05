El gesto de amor de Daniela Celis: peregrinó a Luján con un pedido especial para Thiago Medina

La dedicatoria de la caminata de Celis tuvo un alcance amplio y personal, reflejando sus afectos más profundos. Mediante una historia de Instagram, deslizó que su esfuerzo estaba dedicado "Por vos, por nuestras hijas, por mi familia y por ustedes". Esta expresión evidencia el compromiso de la influencer con Thiago, padre de sus hijas Aimé y Laia, además de incluir a su familia y seguidores.