El gesto de amor de Daniela Celis: peregrinó a Luján con un pedido especial para Thiago Medina

Thiago Medina está en peno período de recuperación tras su grave accidente vial que ocurrió hace tres semanas. El ex participante de Gran Hermano sufrió múltiples politraumatismos y requirió una cirugía en su parrilla costal, permaneciendo internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Daniela Celis, su ex pareja y madre de sus hijas, asumió la tarea de informar sobre su estado de salud a través de sus plataformas digitales.
En medio de esta difícil situación clínica, Celis decidió sumarse a un masivo acto religioso para pedir por la salud de Medina. Ella participó en la edición número 51 de la tradicional peregrinación hacia Luján, acompañada por su hermana Mara. La acción de la mediática demuestra su apoyo incondicional y su esperanza en una pronta mejoría para el padre de sus gemelas, quien aún permanece en terapia intensiva.
El pedido de Daniela Celis en la peregrinación
Daniela Celis compartió con sus seguidores un video registrando su llegada a la Basílica de Luján, marcando el cumplimiento de su objetivo. La caminata, realizada junto a su hermana Mara, representó un desafío físico asumido con un propósito espiritual definido: la salud de Thiago. Al concluir el recorrido, la exparticipante de Gran Hermano se unió al aplauso generalizado, celebrando haber alcanzado la meta establecida.
La dedicatoria de la caminata de Celis tuvo un alcance amplio y personal, reflejando sus afectos más profundos. Mediante una historia de Instagram, deslizó que su esfuerzo estaba dedicado "Por vos, por nuestras hijas, por mi familia y por ustedes". Esta expresión evidencia el compromiso de la influencer con Thiago, padre de sus hijas Aimé y Laia, además de incluir a su familia y seguidores.
Celis, apodada "Pestañela", se mostró visiblemente conmovida por la experiencia y el apoyo recibido. Agradeció la participación de la gente que se sumó a la extensa caminata hacia el santuario. Ella manifestó su profunda creencia en el poder de la espiritualidad, expresando: “Y, sí. La fe mueve montañas. Gracias”.
El parte medico de Thiago que reveló una mejoría
La demostración de fe de Daniela coincidió con una noticia favorable respecto al estado de Thiago Medina. Ella misma confirmó recientemente una mejora significativa en el estado clínico del exparticipante. Compartió el último parte médico del padre de Aimé y Laia, celebrando que su recuperación parece avanzar.
El informe clínico detalló que se pudo efectuar la toilette quirúrgica sin ninguna complicación. Thiago sigue su tratamiento en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Un dato alentador es que el paciente no requiere asistencia ni cánula de oxígeno. Celis aprovechó la comunicación para agradecer al equipo de cirugía del Hospital de Moreno, a quienes reconoció por tercera vez, y a todas las personas que acompañan este difícil proceso.