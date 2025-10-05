"Mi mamá era terrible": la inesperada confesión de Fede Bal sobre los romances de Carmen Barbieri

La familia de Carmen tampoco reaccionó bien a ese noviazgo, especialmente su padre, el abuelo de Federico Bal. Legrand señaló que el abuelo de Bal "no lo soportaba". Bal relató la divertida anécdota de su abuelo enfrentando a Porcel con un cuchillo Tramontina, amenazando con matarlo. La abuela de Bal bromeó diciendo que, dado el tamaño físico del cómico, el esposo "no le va a llegar nunca a un órgano" con ese arma blanca.