"Mi mamá era terrible": la inesperada confesión de Fede Bal sobre los romances de Carmen Barbieri

Federico Bal visitó el programa de Mirtha Legrand y dio detalles sobre la vida íntima de su madre, la célebre capocómica Carmen Barbieri. Durante su participación, el actor y conductor encendió el ventilador mediático al hablar sin tapujos de los romances de la artista en su juventud.
El hijo de la famosa actriz argentina definió la juventud de su madre como "terrible", incluso más intensa que la de su padre o su propia experiencia. Barbieri misma comentó a su hijo que su época carecía de las cámaras fotográficas y los celulares que hoy registran cada movimiento. Entre las figuras mencionadas, Bal confirmó romances previamente desconocidos para gran parte del público, despertando gran interés sobre el pasado amoroso de la conductora.
Los grandes amores que Bal confirmó
Durante la emisión del programa, uno de los invitados, Gabriel Olivieri, consultó directamente a Bal sobre dos figuras públicas prominentes del espectáculo y la política. Preguntó si Carmen Barbieri salió en algún momento con el exitoso actor Guillermo Francella y con el exgobernador Daniel Scioli. Federico Bal asintió de inmediato a la pregunta, afirmando que su progenitora tuvo relaciones con esas personalidades y "mucha gente más".
El joven conductor resumió la intensidad de su familia asegurando que son un clan que tiene "mucho amor para dar". La confirmación de estos vínculos agrega capas a la ya conocida trayectoria personal de la capocómica. Estos romances destacados se suman al historial de la actriz, demostrando un perfil amoroso muy activo y variado.
El polémico romance con Jorge Porcel
Mirtha Legrand trajo a colación un vínculo sentimental que Barbieri mantuvo con un conocido actor cómico a quien describió como "gordito". Bal inmediatamente identificó a esta persona como Jorge Porcel, revelando que su madre enfrentó mucha crítica social por esa relación clandestina. El actor comentó que la gente cuestionaba en ese entonces: "¿Cómo vas a salir con Porcel?". Federico reflexionó que hoy existe un entendimiento diferente sobre los cuerpos y los parámetros de belleza.
La familia de Carmen tampoco reaccionó bien a ese noviazgo, especialmente su padre, el abuelo de Federico Bal. Legrand señaló que el abuelo de Bal "no lo soportaba". Bal relató la divertida anécdota de su abuelo enfrentando a Porcel con un cuchillo Tramontina, amenazando con matarlo. La abuela de Bal bromeó diciendo que, dado el tamaño físico del cómico, el esposo "no le va a llegar nunca a un órgano" con ese arma blanca.