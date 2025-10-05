"Quería que mis hijos me vean llegar a la meta, que vean que sí se puede", dijo una atleta de los 21K LA GACETA

Más allá del resultado, para Roxana el verdadero triunfo fue dar el ejemplo a sus hijos más pequeños. “El deporte es un ejemplo para mí y para ellos. Quería que me vean llegar, que vean que se puede. Después de los 40, ya es difícil la vida, pero mientras ellos me vean que se puede, se puede para siempre”, reflexionó emocionada, la mamá de un tercer hijo que no pudo acompañarla porque se encontraba jugando al voley.