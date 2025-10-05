Aaron Quiroga fue el primero en completar la categoría de 10K

Aaron Quiroga fue el ganador de los 10K de LA GACETA, este domingo en el Parque 9 de Julio. El corredor viene de haber ganado carreras similares en Córdoba y en Santiago del Estero, consolidándose como un atleta de alto nivel.
En cuanto a los 21K, el gran ganador fue -por segunda vez- Ezequiel Chavarría, quien viene de haber corrido hace dos semanas la maratón de Buenos Aires.
FOTO LA GACETA/DIEGO ARÁOZ
En la categoría femenina, la primera en cruzar la meta fue Nadine Vilca, oriunda de Santa María (Catamarca).