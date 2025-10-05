Secciones
DeportesMás deportes

Aaron Quiroga fue el primero en completar la categoría de 10K

Sumó otro triunfo a su carrera después de haber ganado en Córdoba y en Santiago del Estero.

GANADOR. Aaron Quiroga fue el primero en completar la categoría de 10K GANADOR. Aaron Quiroga fue el primero en completar la categoría de 10K FOTO LA GACETA/ANALÍA JARAMILLO
Hace 42 Min

Aaron Quiroga fue el ganador de los 10K de LA GACETA, este domingo en el Parque 9 de Julio. El corredor viene de haber ganado carreras similares en Córdoba y en Santiago del Estero, consolidándose como un atleta de alto nivel.

En cuanto a los 21K, el gran ganador fue -por segunda vez- Ezequiel Chavarría, quien viene de haber corrido hace dos semanas la maratón de Buenos Aires.

Aaron Quiroga fue el primero en completar la categoría de 10K FOTO LA GACETA/DIEGO ARÁOZ

En la categoría femenina, la primera en cruzar la meta fue Nadine Vilca, oriunda de Santa María (Catamarca).

Temas Carrera LA GACETA21K LA GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tragedia en el deporte argentino: tres muertes súbitas en partidos amateurs durante el fin de semana

Tragedia en el deporte argentino: tres muertes súbitas en partidos amateurs durante el fin de semana

Del campo al podio mundial: Valentina Pertegarini bicampeona de Rally Raid junto a Nicolás Cavigliasso

Del campo al podio mundial: Valentina Pertegarini bicampeona de Rally Raid junto a Nicolás Cavigliasso

Lo más popular
José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado
1

José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado

En todas partes se cuecen habas
2

En todas partes se cuecen habas

El avance de los “barones del azúcar”
3

El avance de los “barones del azúcar”

CAM: ¿se permitirá votar en el fuero penal y en el Palacio de Tribunales?
4

CAM: ¿se permitirá votar en el fuero penal y en el Palacio de Tribunales?

Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes
5

Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes

Acevedo, de espectador a protagonista: cómo el vice terminó al frente de la campaña en la Capital
6

Acevedo, de espectador a protagonista: cómo el vice terminó al frente de la campaña en la Capital

Más Noticias
Ezequiel Chava Chavarría volvió a ganar los 21K de LA GACETA

Ezequiel "Chava" Chavarría volvió a ganar los 21K de LA GACETA

Se espera otra jornada calurosa en Tucumán

Se espera otra jornada calurosa en Tucumán

Seguí en vivo la transmisión de los 21K de LA GACETA

Seguí en vivo la transmisión de los 21K de LA GACETA

José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado

José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado

El avance de los “barones del azúcar”

El avance de los “barones del azúcar”

Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes

Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes

En todas partes se cuecen habas

En todas partes se cuecen habas

CAM: ¿se permitirá votar en el fuero penal y en el Palacio de Tribunales?

CAM: ¿se permitirá votar en el fuero penal y en el Palacio de Tribunales?

Comentarios