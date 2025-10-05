El ritual para el primer domingo de octubre: cómo atraer abundancia un condimento de cocina

El ritual de sal es considerado una práctica común y popular entre quienes buscan atraer la abundancia. Estos rituales son pequeñas acciones intencionadas, que en este caso también sirven para protección energética.
El primer domingo de cada mes se realiza esta protección y llamado a la abundancia, según la tradición, este es el día predeterminado para cambiar de camino e iniciar un nuevo ciclo. El mismo funciona debido a las propiedades de purificación y protección de la sal.
Paso a paso, cómo hacer el ritual de la sal
Preparación
-Momento Ideal: Realizá este ritual el primer domingo del mes, preferentemente durante la mañana.
-El Elemento: Colocá un puñado de sal gruesa en la palma de tu mano.Paso a Paso
-Posición: Parate justo frente a la puerta de entrada de tu casa (por dentro).
-La Acción: Arrojá la sal hacia afuera de tu hogar.
-La Declaración: Mientras tirás la sal, recitá en voz alta una afirmación de tu elección-
-El Reposo: Dejá que la sal permanezca en su lugar, actuando, por un lapso de varias horas.
-Limpieza Final: Una vez transcurrido el tiempo, barré la sal y tirala a la basura (o fuera de la casa). En este punto, la sal ya habrá cumplido su función de limpieza y protección.
Beneficios conocidos de la sal
Quienes practican este ritual regularmente aseguran que es una herramienta poderosa para atraer la abundancia y la prosperidad económica al hogar. Además de favorecer la llegada de nuevas oportunidades, ayuda a limpiar el espacio de cualquier energía negativa, proporcionando una capa de protección y potenciando la sensación de armonía y equilibrio.
Más allá de sus supuestos beneficios espirituales, el ritual funciona como un gesto simbólico muy efectivo para marcar un nuevo comienzo. Realizar esta acción al inicio de cada mes ayuda a establecer una intención de limpieza y renovación, marcando un punto de partida para recibir con optimismo todo lo bueno que está por llegar.