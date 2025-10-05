Secciones
Portal energético 10/10: los rituales más poderosos para cortar la mala suerte y atraer prosperidad

Esta fecha es una especial para la numerología y la astrología, una ocasión que supone cierres pero también apertura y renovación.

Hace 1 Hs

El 10 de octubre no es una fecha más en el calendario, sino también una oportunidad para concluir aquello que no queremos más en nuestra vida así como abrir la puerta a las oportunidades de crecimiento. Esta fecha abre un puente entre la energía cósmica y la Tierra, que según astrólogos y numerólogos puede renovar por completo las circunstancias en las que nos encontramos.

El portal 10/10 es una fecha emocionante para quienes quieren renovar los distintos aspectos de su vida. El número “10” es el que representa en un conteo el momento cúlmine, la finalización pero también el renacimiento, mientras que el “O” potencia la energía infinita que además se combina con otro evento astronómico: la fase de Luna creciente.

Simbolismo de esta fecha

Esta ocasión es un evento de energía transformadora, pues, de acuerdo con la numerología, el “10” simboliza el cierre de un ciclo así como la apertura de otro. Mientras que el “1” señala el liderazgo y el inicio de algo nuevo, el “o” es aquel que habla de la totalidad y la trascendencia.

Cerrar una puerta para abrir otra es sinónimo de evolución, siempre y cuando le quitemos la llave a la entrada más antigua. En esta fecha, la energía de la manifestación se potencia, mientras que se invita a dar un cierre a lo que no sirve para otorgar lugar a lo nuevo.

Algunos especialistas sostienen que durante este portal las barreras entre lo material y lo espiritual se vuelven más permeables, facilitando la intuición, la conexión interior y la recepción de “señales” o sincronicidades.Además este evento estará acompañado de una Luna creciente, la cual, según la astrología , amplifica los deseos vinculados con el dinero, el trabajo y las relaciones.

Rituales para el portal 10/10

El próximo portal 10/10 será una ocasión para transformar la vida diaria, un momento perfecto para emplear rituales de despedida y manifestación, especialmente de deseos concretos para un futuro cercano.

Para atraer prosperidad

- Colocar tres monedas doradas debajo de una maceta con una planta verde.

- Escribir en un papel blanco los objetivos económicos para el último trimestre del año.

- Encender una vela amarilla o dorada mientras se agradece por lo que ya se tiene.

Para cortar la mala suerte

- Llenar un vaso con agua y sal gruesa y colocarlo detrás de la puerta de entrada.

- Prender una vela blanca y visualizar cómo los obstáculos comienzan a disolverse.

- Dejar que la vela se consuma y al día siguiente tirar el agua fuera de la casa.

De armonía personal

- Encender un incienso de sándalo o canela para purificar el ambiente.

- Meditar durante 10 minutos enfocándose en la gratitud y el bienestar.

- Escribir en un papel aquello que se desea soltar y dejar atrás.

