Portal energético 10/10: los rituales más poderosos para cortar la mala suerte y atraer prosperidad

El 10 de octubre no es una fecha más en el calendario, sino también una oportunidad para concluir aquello que no queremos más en nuestra vida así como abrir la puerta a las oportunidades de crecimiento. Esta fecha abre un puente entre la energía cósmica y la Tierra, que según astrólogos y numerólogos puede renovar por completo las circunstancias en las que nos encontramos.