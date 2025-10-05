El "profe" Mustafá, pasó del José Fierro a los 21K LA GACETA, casi sin escalas

El domingo amaneció distinto en el parque 9 de Julio. Desde muy temprano, cientos de familias, amigos y deportistas se reunieron para vivir una jornada a puro movimiento en los 21K LA GACETA, una cita que ya se ha convertido en un clásico del calendario tucumano. Más de 2.300 corredores participaron en las distancias de 21K, 10K y 3K, llenando las calles de color, energía y emoción.
Entre las muchas historias que dejó la mañana, destacó la de Cristian Mustafá, preparador físico del plantel profesional de Atlético Tucumán, que apenas unas horas antes había vivido otra gran jornada deportiva: el triunfo de su equipo frente a Platense, por el Torneo Clausura. “Ayer terminé a las 11.30 de la noche, con toda la adrenalina del partido”, contó todavía con una sonrisa cansada, pero satisfecha.
Pese al escaso descanso, Mustafá no quiso perderse la cita. “Dormí dos horas nomás. Generalmente, el día previo a la carrera no duermo nada, y esta vez fue igual. Es la ansiedad, viste… y además, se sumaba que uno termina muy acelerado después del partido”, explicó mientras se preparaba para correr.
Aunque su objetivo principal era simplemente disfrutar del evento, la pasión pudo más. “Vengo a participar, nada más”, decía al inicio. Sin embargo, su espíritu competitivo se impuso en el recorrido. “Terminé bajando el tiempo, lo mío fue medio kamikaze, pero estuvo lindo. Siempre es lindo correr, y más aquí, en nuestra provincia”, reconoció tras cruzar la meta, con la satisfacción reflejada en su rostro.
Sobre el trazado, no dudó en destacar el trabajo de los organizadores. “El circuito está muy bueno, recorre toda la ciudad y la verdad que la organización es impecable”, afirmó.
La mañana dejó muchas postales inolvidables: abrazos, sonrisas, esfuerzo compartido y la certeza de que el deporte, una vez más, fue el gran punto de encuentro.