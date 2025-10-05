El "profe" Mustafá, pasó del José Fierro a los 21K LA GACETA, casi sin escalas

El domingo amaneció distinto en el parque 9 de Julio. Desde muy temprano, cientos de familias, amigos y deportistas se reunieron para vivir una jornada a puro movimiento en los 21K LA GACETA, una cita que ya se ha convertido en un clásico del calendario tucumano. Más de 2.300 corredores participaron en las distancias de 21K, 10K y 3K, llenando las calles de color, energía y emoción.