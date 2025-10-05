¿Es necesario dejar las harinas para bajar de peso?

La fibra se encuentra en la parte exterior del grano. Un cereal entero o integral tiene tres partes: el salvado, que es la parte de afuera, muy rica en fibra; el endospermo, que es lo que por la molienda va a generar las harinas que consumimos habitualmente, refinadas; y por último, el germen, que es de donde germinaría una nueva planta si sembráramos ese grano.