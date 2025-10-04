¿Qué opinaron los hinchas de Atlético Tucumán sobre la nueva camiseta?

Atlético estrenó su tercera camiseta en la previa del partido frente a Platense y lo hizo con un mensaje claro: identidad, historia y pertenencia. De la mano de Kappa, el “Decano” presentó su nueva indumentaria alternativa, inspirada en la randa, una técnica de encaje de aguja declarada patrimonio cultural inmaterial de Tucumán. El diseño incorpora gráficos que evocan las tramas y los intrincados puntos característicos de esta artesanía ancestral. Con ese gesto, Atlético buscó rendir homenaje al trabajo de las randeras de Monteros y a la herencia cultural que distingue a la provincia, llevando a los estadios del país un símbolo que va más allá del fútbol.
La camiseta se estrenó en la victoria 2-0 ante Platense, pero más allá del resultado deportivo, lo que se vivió en el José Fierro fue un debate apasionado entre los hinchas. Algunos la recibieron con orgullo y emoción, otros con cierta distancia. En todos los casos, la camiseta logró lo que pocas veces ocurre: generar conversación, identidad y reflexión.
Gabriel Garat, hincha, fue uno de los primeros en analizar el lanzamiento con una mirada más crítica. “No le doy demasiada importancia a una tercera camiseta. Es marketing, una forma de venderte un producto más. Mientras tenga los colores del club, no me calienta”, dijo. Sin embargo, también reconoció el valor de la búsqueda estética. “Mucha gente no entiende qué representan esos dibujos, porque no conocen la historia de la randera de Monteros. Por eso, tal vez no se llega a apreciar del todo. Igual valoro que haya una búsqueda de diseño, que intenten hacer algo personalizado y con más identidad”, explicó. Luego fue tajante con el resto de la línea de Kappa. “El resto de la ropa me parece floja. Da mucho que desear. No parece de buena calidad. Ya se ven escudos despegados y detalles mal terminados”, indicó.
En la platea alta del Monumental, Nora Alarcón lucía la nueva camiseta mientras alentaba al equipo. “Siempre nos gusta tener las camisetas nuevas. Mi hijo me la regaló apenas salió. Es hermosa, muy cómoda y muy linda. El diseño, los colores… todo. Es importante tener algo que nos identifique como tucumanos”, contó emocionada. Para Nora, el detalle de las randas tiene un valor especial. “Me gusta que usen algo que tiene que ver con nosotros. Es parte de nuestra identidad. Además, la camiseta está bien hecha y se nota que pensaron en algo distinto”, finalizó.
En la vereda opuesta, Oscar Albarracín fue más reservado. “Personalmente no me agrada mucho, la verdad. Dicen que hay que innovar, y está bien, pero a mí no me gusta. No lleva los colores nuestros, los de siempre. Esa es nuestra identidad”, aseguró. De todas maneras, reconoció el valor del concepto general. “No está mal lo del regionalismo. Se vio en otras camisetas, como en la titular con las guardas negras. Algunas quedan bien, otras no tanto. Pasa por el diseño. Pero la azul, la suplente, esa sí me encanta”, indicó.
Cerca de allí, Emilio Caram observaba el movimiento de los hinchas que hacían fila para ingresar al estadio. “Está linda. Es bueno ver que hay variedad, que se animen a distintos diseños. Me gusta que tengan en cuenta lo regional, le da identidad. Yo todavía no la compré, pero la idea está. Uno siempre va por la titular, pero la alternativa no desagrada”, contó.
En el centro, frente a la tienda Dkmanía, Carlos Gibilisco se detuvo a mirar la camiseta en la vidriera. “Todavía no la vi de cerca, pero me gusta la idea. Todo lo que sea para sumar al club está bien. Lo importante es que no se pierdan los colores, que sigamos teniendo celeste y blanco. Lo otro puede variar, pero eso tiene que estar”, opinó.
Pedro Gómez, otro hincha que se acercó a la tienda, ofreció una mirada más simbólica y reflexiva. “Me gusta porque veo que hay un color vivo, algo que nos identifica. Se nota el cuidado con nuestros colores y con la cultura tucumana. Está muy bien que adopten estos regionalismos. Tenemos que tener nuestra propia identidad, no dejarnos llevar por modas de otros lados”, explicó. Para él, el fútbol también es una forma de mostrar quiénes somos: “No hay nada mejor que llevar la cultura a cualquier parte. En todos lados somos Tucumán. Así tiene que ser: un club que representa a una provincia y a su historia”, indicó.
El estreno de la camiseta “randera” dejó en claro que Atlético Tucumán busca que su camiseta sea algo más que una prenda deportiva. Es un símbolo, un homenaje y una declaración de principios. Algunos la ven como una estrategia de marketing, otros como una muestra de respeto a la cultura local, pero en todos los casos generó un sentimiento compartido: hablar de identidad.
En el José Fierro, las randas tejieron más que un uniforme: un punto de unión entre la pasión futbolera y las raíces culturales de un pueblo que se reconoce en sus colores, en sus símbolos y en su historia. Porque en Tucumán, hasta las camisetas se hilan con orgullo.