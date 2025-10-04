¿Qué opinaron los hinchas de Atlético Tucumán sobre la nueva camiseta?

Gabriel Garat, hincha, fue uno de los primeros en analizar el lanzamiento con una mirada más crítica. “No le doy demasiada importancia a una tercera camiseta. Es marketing, una forma de venderte un producto más. Mientras tenga los colores del club, no me calienta”, dijo. Sin embargo, también reconoció el valor de la búsqueda estética. “Mucha gente no entiende qué representan esos dibujos, porque no conocen la historia de la randera de Monteros. Por eso, tal vez no se llega a apreciar del todo. Igual valoro que haya una búsqueda de diseño, que intenten hacer algo personalizado y con más identidad”, explicó. Luego fue tajante con el resto de la línea de Kappa. “El resto de la ropa me parece floja. Da mucho que desear. No parece de buena calidad. Ya se ven escudos despegados y detalles mal terminados”, indicó.