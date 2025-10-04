Secciones
Messi frotó la lámpara, dio tres asistencias y el Inter Miami ganó 4-1

Allende y Jordi Alba anotaron los goles para el equipo de Mascherano

Hace 1 Hs

Inter Miami volvió al triunfo y se acomodó en su conferencia. Tras un inicio con algunos desajustes, tras un remate en el travesaño de New England, Inter Miami reaccionó y se hizo cargo de juego. De esta manera, las “Garzas” generaron tres ocasiones entre los 13′ y los 15′ y una de ellas terminó en un gol anulado a Rodrigo De Paul.

De todas formas, recién a los 31 minutos, llegó el 1-0. Lionel Messi dejó mano a mano a Allende, quien resolvió a la red ante la salida desesperada del arquero. Antes del cierre del primer tiempo, otra vez Messi habilitó a un compañero para el 2-0, esta vez fue gol de Jordi Alba. En el complemento llegó el descuento visitante, pero gracias a la rápida reacción de Messi, Suárez y Busquets, Inter volvió a estirar ventajas. Primero por Allende (3-1, otra asistencia de “Leo”) y minutos después, en una jugada made in Barcelona, Alba volvió a convertir para el 4-1 definitivo.

En esta sintonía, los aportes de la “Pulga” lo dejaron con 17 asistencias en el torneo doméstico, según consta en los registros oficiales de la MLS, colocándose en el segundo lugar de la tabla liderada por Anders Dreyer (18), del San Diego FC. Además, es el máximo goleador del elenco rosa y del certamen con 24 goles en la temporada. Inter Miami continúa en la tercera posición de la Conferencia Este, asegurándose un lugar en los playoffs.

Temas Lionel MessiLuis SuárezMajor League SoccerJordi AlbaInter MiamiSergio Busquets
