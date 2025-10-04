Messi frotó la lámpara, dio tres asistencias y el Inter Miami ganó 4-1

De todas formas, recién a los 31 minutos, llegó el 1-0. Lionel Messi dejó mano a mano a Allende, quien resolvió a la red ante la salida desesperada del arquero. Antes del cierre del primer tiempo, otra vez Messi habilitó a un compañero para el 2-0, esta vez fue gol de Jordi Alba. En el complemento llegó el descuento visitante, pero gracias a la rápida reacción de Messi, Suárez y Busquets, Inter volvió a estirar ventajas. Primero por Allende (3-1, otra asistencia de “Leo”) y minutos después, en una jugada made in Barcelona, Alba volvió a convertir para el 4-1 definitivo.